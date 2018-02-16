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Mirror: Поль Погба жалеет о переходе в «МЮ» и хочет покинуть клуб

Mirror: Погба жалеет о переходе в «МЮ» и хочет покинуть клуб
Eurosport

6 мин. назад

Возможно, поэтому он не так часто попадает в состав в последнее время.

Поль Погба сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Mirror.

Полю не нравится, что Жозе Моуринью видит его глубоким опорником – Погба хочет играть выше, ближе к атаке. Он может покинуть «Юнайтед» уже летом 2018 года.

Одной из причин, по которой Погба хочет уйти из клуба – переход Алексиса Санчеса. Чилиец очень любит свободно перемещаться по полю и опускаться глубже в поисках мяча, что снижает шансы Поля появляться в излюбленной зоне и свободно перемещаться по полю.

  • Погба – самая дорогая покупка в истории «Юнайтед». Поль обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро.
  • В 17 матчах АПЛ-2017/18 Погба 3 раза забил и 10 раз ассистировал партнерам. Сможет ли еще?

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