Getty Images
Арсен Венгер: «Из уважения к контракту с «Арсеналом» я отказал лучшим командам в мире»
В каком году это было?
Арсен Венгер пошел на великие жертвы ради «Арсенала».
«Я всегда уважал свои контракты. Хочу вам напомнить, что я ответил нет некоторым лучшим командам в мире из уважения к контракту. Я сделаю это и сейчас.
Все мы понимаем, что запутанное и непредсказуемое будущее – неотъемлемая черта нашей работы. Но я всегда сосредоточен исключительно на том, как выиграть следующий матч», – приводит слова Венгера Marca.
- Контракт Арсена рассчитан до 2019 года.
- В первые десять сезонов Венгер стал с «канонирами» трехкратным чемпионом Англии, выиграл по 4 Кубка и Суперкубка страны, дошел до финала Лиги чемпионов.
- В последующие 12 сезонов Арсен ограничился тремя Кубками и тремя Суперкубками страны.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте