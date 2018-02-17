Арсен Венгер: «Из уважения к контракту с «Арсеналом» я отказал лучшим командам в мире»

Арсен Венгер пошел на великие жертвы ради «Арсенала».

«Я всегда уважал свои контракты. Хочу вам напомнить, что я ответил нет некоторым лучшим командам в мире из уважения к контракту. Я сделаю это и сейчас.

Все мы понимаем, что запутанное и непредсказуемое будущее – неотъемлемая черта нашей работы. Но я всегда сосредоточен исключительно на том, как выиграть следующий матч», – приводит слова Венгера Marca.

Контракт Арсена рассчитан до 2019 года.

В первые десять сезонов Венгер стал с «канонирами» трехкратным чемпионом Англии, выиграл по 4 Кубка и Суперкубка страны, дошел до финала Лиги чемпионов.

В последующие 12 сезонов Арсен ограничился тремя Кубками и тремя Суперкубками страны.

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