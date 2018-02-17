Джермейн Пеннант играл в финале ЛЧ с «Ливерпулем». Теперь он утонул в секс-скандалах и седьмой лиге

Пеннант – удивительный футболист. О Джермейне слышали все, но очень трудно воспроизвести в памяти его игру. При этом он выступал за 15 клубов, в том числе за «Арсенал», «Ливерпуль» и «Сток». У мерсисайдцев Пеннант заработал имя. Джермейн забил за «красных» всего три гола, но эти мячи идеально подходят для характеристики самого футболиста – они настолько же курьезны, насколько прекрасны.

Пеннант – архетип футболиста, который описывается штампом «вечно подающий надежды». Джермейн в нулевые – один из быстрейших фланговых игроков Англии с потрясающим дальним ударом и техникой. И аутичным отрицанием дисциплины. Бродяжничество и развратность достались Джермейну генетически: его отец Гари – ямаец, а мать бросила сына на руках папки в трехлетнем возрасте. Да еще и в Ноттингеме – жутком районе Англии, где стрельба, грабеж и наркоторговля – норма. Гари был полупрофессиональным футболистом, и все, что мог отец-одиночка, – вдохновить сына на то же занятие. Но с любовью к игре передалось и все остальное.

В январе 2003-го Джермейн врезался на Mercedes в столб. Когда приехала полиция, Пеннант сразу признался, что он Эшли Коул. Копы зачем-то проверили информацию, и оказалось, что Пеннант не Коул, правда, тачка принадлежала Эшли. Прав у самого нарушителя нет – Джермейна лишили их на полтора года. Кроме того, у него не было страховки, лимит скорости был превышен в два раза, а в крови Лжекоула плескался градус. Адвокат объяснил, что футболист расстроился от непопадания в заявку на матч, выпил и рванул за утешением к подруге. Судья не разжалобилась и влепила три года реального срока, хотя у Джермейна не было даже приводов.

Оказалось, что игрока «Арсенала» просто припугнули – уже через месяц он вышел по УДО. Правда, на ноге повис браслет – с семи вечера до семи утра Пеннанта обязали быть дома. Через месяц он уже играл за «Бирмингем», а гетра топорщилась от маячка. Стив Брюс, тренировавший «синих», всегда верил в проблемных талантливых парней, но даже он не выдержал – на одну из тренировок Джермейн приехал пьяный и не мог работать.

Инцидент с «мерсом» Эшли Коула не нарушил дружбы игроков. В 2006-м News of the World поведал, что Пеннант и Коул поучаствовали в гей-оргии вместе с когда-то известным диджеем Masterstepz в ночном клубе Лондона. В итоге газетку засудили, но осадок остался.

Джермейн Пеннант и Эшли КоулGetty Images

Через год после УДО вингер устроил драку в клубе – этим Пеннант допек даже Брюса, который впервые в тренерской карьере слил проблемного игрока. Но не отпугнул Рафу Бенитеса и поехал в «Ливерпуль». Большой вызов ненадолго успокоил Пеннанта – он так любил футбол, что в детстве даже ночевал в академии, хотя жил через дорогу. После одного из еврокубковых матчей в Турции Пеннант, Дудек и Фаулер пошли в бар. В итоге все напились, устроили потасовку и кого-то – в медиа не уточнялось – копы даже заковали в наручники. Позже всю троицу жирно оштрафовали. В 2008-м казалось, что Джермейн, наконец, сосредоточился на игре, но неприятности сами нашли футболиста. Его девушка увидела запись с изменой Пеннанта, в отместку уничтожила кучу дизайнерского шмотья на 200 тысяч фунтов. Затем в дом Джермейна залезли воры. А на добавку отец сел в тюрьму.

44-летний Гари Пеннант попался на торговле наркотиками. У отца футболиста нашли полный ассортимент: крэк, героин, кокаин. Журналист из того же News of the World узнал, что Гари чуть ли не содержит притон у себя дома, притворился наркоманом и закупился крэком на 2000 фунтов. Во время суда адвокат Гари напирал, что его клиента выбрали для подставы из-за родства с футболистом «Ливерпуля», он ничего не продавал, а купил на всех друзей, потому что зависим. Сам Гари плакал и каялся, что подвел сына. В итоге его посадили на четыре года, а Джермейн пошел на дно – за год провел три матча и ушел из «Ливерпуля».

В следующий раз дебошир столкнулся с копами в отборе на Евро-2008. Но не стадионе: Пеннант напился в баре Take Аway во время игры Израиля и Англии и устроил драку. Одной из причин побоища считалась обида на Стива Макларена, который принципиально не звал Пеннанта в сборную. Впрочем, свидетели защищали Джермейна – якобы, он сам пытался кого-то успокоить, получил по лицу и прилег на землю.

Не прошло и двух месяцев, как Пеннанта арестовали за скандал с фотомоделью Эми Гроув. Пара поссорилась в гостинице, и Джермейна успокаивали копы, вызванные постояльцами.

Пеннант обернулся в уникального героя: он менял клубы, всегда выкладывался на поле, его любили фанаты за бойцовость и смелость, но боялись тренеры за треш за пределами стадионов. При этом коучи не могли не подписывать Пеннанта – он приходил в аренду, быстро зарабатывал место в составе, превращался в важного члена команды, получал полный трансфер, а затем скатывался из-за какой-то абсурдной истории. Так было с «Бирмингемом», «Сарагосой» и «Стоком».

В 2010-м у Пеннанта и его жены, модели Лары Мёрфи, родился сын. Джермейн в очередной раз взял себя в руки. «Я хочу, чтобы он делал правильные вещи и был отличным ребенком. Я делал ошибки в жизни и не хочу, чтобы он повторял их. Быть отцом прекрасно, это изменило мою жизнь. Я меняю ему подгузники, кормлю его. Лара говорит, что я лучший отец в мире! А Трей – лучший ребенок, смышленый – точно не в меня», – радовался папаша. Через два года Лара бросила Джермейна по СМС прямо во время матча. Жена собрала вещи, забрала сына и уехала, пока Пеннант гонял за «Сток». Причиной стали измены вингера, который даже пропустил день рождения ребенка ради секса с моделью Элис Гудвин. Тем же вечером футболист напился в баре и расколотил BMW о столб. Как результат – лишение прав на три года, два месяца тюрьмы и свадьба с Элис Гудвин.

После этого карьера Пеннанта окончательно скатилась: он работал диджеем в Манчестере, играл в индийской и сингапурской лигах (28 матчей на два чемпионата), затем вернулся в Англию и в 2017-м подписал контракт с «Биллерики Таун» из седьмого дивизиона. На тот момент Джермейну стукнуло 35 лет. За новый клуб он не сыграл ни одного матча.

В феврале 2018-го зритель одного из секс-видеочатов, в котором ради фана работала жена Пеннанта Элис, узнал бывшего игрока «Ливерпуля» по татуировкам. «Я был шокирован, узнав, как низко он опустился», – написал возмущенный онанист.

«Называть меня звездой порно и размещать мою фотографию на первой полосе газеты – это просто смешно. Но проблема в том, что многие люди действительно могут поверить, что я связан с этой индустрией. Конечно, моя жизнь никогда не была идеальной, но я никогда не буду заниматься подобным. Я женатый человек. Наши юристы сейчас занимаются этой ситуацией. Такие вещи нужно пресекать на корню. Никто не имеет права писать про меня такие истории», – возмущался Пеннант. От разрыва контракта с клубом из седьмого дивизиона его это не спасло.

Точка в футбольной карьере Джермейна, возможно, еще не поставлена – ведь есть восьмой дивизион или чемпионат Афганистана. Но если Пеннанту срочно понадобятся деньги, семейный бизнес почти готов.

Другие публикации Артема Мазилкина:

«Он отправил охранника в магазин за 40 презервативами». Насильник Робиньо попал в главный тренд года

«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе

Лучший спортивный телеграм