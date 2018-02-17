Гарет Барри, Джонни Эванс и еще 2 парня из «ВБА» угнали такси в Барселоне

«Вест Бромвич» угодил в неприятный скандал из-за поведения игроков основной команды. В середине недели клуб АПЛ предпринял тренировочный выезд в Барселону.

В ночь на 15 февраля четверо футболистов «Вест Бромвича» гуляли по городу, но все заведения были закрыты. Возле одного из фастфуд-ресторанов Барселоны они угнали пустой такси, на котором спокойно доехали до отеля. Произошло это в 05:30 по местному времени.

Таксист, заметивший пропажу, обратился в полицию, и угонщики были задержаны. В настоящее время они выпущены на свободу. Об этом сообщили ВВС представители полиции Каталонии, но имена хулиганов не были названы.

Позже сам «Вест Бромвич», начавший внутреннее расследование, публично разоблачил дебоширов: ими оказались рекордсмен по матчам в АПЛ Гарет Барри, Джонни Эванс, Джейк Ливермор и Боаз Майхилл.

Футболисты через официальный сайт «дроздов» принесли извинения одноклубникам, клубу и пострадавшей стороне.

Какое наказание ждет веселую четверку, неизвестно.

17 сентября «Вест Бромвич» сыграет в Кубке Англии с «Саутгемптоном».

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