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Томас Вермален: «Луис Энрике сделает с «Челси» то, что сделал Пеп Гвардиола с «Сити»

Вермален: «Энрике сделает с «Челси» то, что сделал Гвардиола с «Сити»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Будет дерби творцов требла с «Барселоной».

Защитник «Барселоны» Томас Вермален прокомментировал слухи о намерении «Челси» пригласить экс-коуча каталонцев Луиса Энрике.

«Преуспеет ли Энрике в «Челси»? Думаю, да. Думаю, это будет похоже на то, что делает Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити».

Привнесите немного испанского влияния в английский футбол – это может потребовать времени, но сработает все здорово.

У меня сложились отличные отношение с Энрике. Он внушает футболистам уверенность в правильности своих действий. Если бы меня попросили составить список лучших тренеров в моей карьере, то я бы включил туда Энрике.

Сейчас у меня больше игрового времени, но я бы не назвал Энрике плохим тренером только по той причине, что я редко играл», – цитирует Вермалена The Guardian.

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