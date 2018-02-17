Томас Вермален: «Луис Энрике сделает с «Челси» то, что сделал Пеп Гвардиола с «Сити»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален прокомментировал слухи о намерении «Челси» пригласить экс-коуча каталонцев Луиса Энрике.

«Преуспеет ли Энрике в «Челси»? Думаю, да. Думаю, это будет похоже на то, что делает Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити».

Привнесите немного испанского влияния в английский футбол – это может потребовать времени, но сработает все здорово.

У меня сложились отличные отношение с Энрике. Он внушает футболистам уверенность в правильности своих действий. Если бы меня попросили составить список лучших тренеров в моей карьере, то я бы включил туда Энрике.

Сейчас у меня больше игрового времени, но я бы не назвал Энрике плохим тренером только по той причине, что я редко играл», – цитирует Вермалена The Guardian.

Здесь можно заработать и заставить Пепа и Энрике тренировать в тандеме.

В 2009 году Гвардиола привел «Барселону» к золотому треблу. Спустя 6 лет его успех повторил Луис Энрике.

«Сити» Гвардиолы лидирует в АПЛ с 16-очковым отрывом от «МЮ».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме