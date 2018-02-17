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Кевин де Брёйне – партнеру по «Ман Сити» Александру Зинченко: «Оставь меня в покое, уродливый брат»

Де Брёйне – Зинченко: «Оставь меня в покое, уродливый брат»
Eurosport

1 час назад

Рыжие шутки за 300.

Бельгиец атаковал украинца искрометным юмором на тренировке «Манчестер Сити».

Камера поймала Кевина де Брёйне и Александра Зинченко, выходящими из раздевалки на тренировку. Когда украинец обнял рыжего напарника за шею, тот картинно разнылся:

«Э-э-э, ты не мой брат. Оставь меня в покое. Ребята, видали – это мой уродливый братец. Оставь меня в покое, уродливый братюня!» – веселился Кевин. Александр его особенно не слушал.

  • 19 февраля «Ман Сити» сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии – у Зинченко отличные шансы на попадание в старт.
  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля» «горожане» забили четыре безответных мяча.

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