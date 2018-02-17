Арсен Венгер: «Когда-то Хосеп Гвардиола приходил ко мне домой и просился в «Арсенал»

Перед матчем против «горожан» тренер «Арсенала» Арсен Венгер отсыпал комплименты в адрес Хосепа Гвардиолы.

«Думаю, как тренер он справлялся гораздо лучше, чем я в последние годы. Он очень хорошо знает, что нужно делать. Команды Хосепа очень незаурядны, и он очень хорошо ими руководит.

Я уважаю то, что он делает, потому что у него есть очень чистое видение игры и позитивный настрой. Даже если Гвардиола не побеждает, я уважаю его также сильно, как и после побед.

Арсен Венгер. Лично я разговаривал с ним всего несколько раз. Однажды Хосеп пришел ко мне домой, когда еще был игроком. Он хотел играть за « Арсенал », –Арсен Венгер.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в АПЛ 1 марта.

«Горожане» идут на первом месте, «канониры» – на шестом и отстают на 27 очков.

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