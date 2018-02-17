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Арсен Венгер: «Когда-то Хосеп Гвардиола приходил ко мне домой и просился в «Арсенал»
А сейчас коуч «канониров» респектует тренерскому таланту испанца из «Манчестер Сити».
Перед матчем против «горожан» тренер «Арсенала» Арсен Венгер отсыпал комплименты в адрес Хосепа Гвардиолы.
«Думаю, как тренер он справлялся гораздо лучше, чем я в последние годы. Он очень хорошо знает, что нужно делать. Команды Хосепа очень незаурядны, и он очень хорошо ими руководит.
Я уважаю то, что он делает, потому что у него есть очень чистое видение игры и позитивный настрой. Даже если Гвардиола не побеждает, я уважаю его также сильно, как и после побед.
Лично я разговаривал с ним всего несколько раз. Однажды Хосеп пришел ко мне домой, когда еще был игроком. Он хотел играть за «Арсенал», – Арсен Венгер.
- «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в АПЛ 1 марта.
- «Горожане» идут на первом месте, «канониры» – на шестом и отстают на 27 очков.
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