Daily Star: если «Ман Сити» придет за Эденом Азаром, «Челси» попросит в обмен Серхио Агуэро

Прошлым летом «Манчестер Сити» уже связывался с «Челси» по поводу возможного трансфера Эдена Азара и, по слухам, предлагал за бельгийца 165-170 млн евро.

Если «Сити» снова захочет купить Азара, то «Челси» запросит в обмен форварда «горожан» Серхио Агуэро. Иначе в Лондоне предпримут все усилия, чтобы заблокировать переход главной звезды к конкуренту.

Контракты 27-летнего Азара и 29-летнего Агуэро с «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно действуют до 2020 года.

«Манчестер Сити» идет на первом месте в АПЛ, «Челси» занимает четвертую строчку.

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