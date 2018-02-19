«Я не осознавал, что за болезнь у меня выявили». Футболист-ампутант победил рак, чтобы стать лучшим

«Футбол, футбол, футбол», – описывал три составляющие жизни маленького Джейми отец. Трегаскисс-младший вторил ему в интервью The Telegraph: «Я всегда хотел играть профессионально и бредил этой идеей». Бесконечные тренировки, стремительный взлет из подвала футбольной иерархии к лучшим игрокам планеты – идеалистическое представление о футболе закрепилось в голове парня, который был быстрее, умнее и техничнее партнеров по «Хаттерсли».

Ему не исполнилось одиннадцати, когда за ним уже наблюдал не испорченный арабскими миллионами «Манчестер Сити». Отец с трудом скрывал восторг: сын готовился к скачку на новый уровень, но случилась катастрофа.

После одной из тренировок 13-летний Джейми пожаловался на скованность в бедре. Симптомы типичной для молодых футболистов проблемы не напугали ни парня, ни его родных, поэтому стартовал курс домашней терапии перед телевизором. Но ничего хорошего из этого не вышло. Джейми легко уставал и быстро терял вес. Спустя месяц Трегаскисс отправился на обширную физиотерапию, которая не выявила проблем. Последовавшая рентгенография следов травмы тоже не обнаружила.

Тревогу забила мать Трегаскисса Мэнди. Парень попал в больницу, где в результате томографии врачи обнаружили странное темное пятно в области таза. При детальном рассмотрении оно оказалось остеосаркомой: необычайно редкой формой рака костей, которая не свойственна детям. В среднем в год ей страдают всего 30 британских детей, и Джейми оказался в их числе.

«В то время я не осознавал, что за болезнь у меня выявили. Я всего лишь хотел быть простым парнем, наслаждаться временем с друзьями и одноклассниками, но родители были честны со мной и сказали, что не могут быть уверены даже в завтрашнем дне», – вспоминает Джейми первые сутки после того, как услышал диагноз. Дальше – стандартная схема: курс химиотерапии, потеря волос и пропущенный учебный год. Все ради того, чтобы узнать о единственной возможности выжить – ампутации левой ноги. Высокая вероятность летального исхода не оставляла выбора – Трегаскисс понял, что карьера футболиста уничтожена.

«Худшим было осознание того, что я не смогу играть в футбол», – Джейми скис и не понимал как жить дальше. Помог случай. В больнице Трегаскисс познакомился с парнем, которого судьба лишила ноги, но не веры – он не завязал с футболом даже после операции и выступал за клуб ампутантов из Манчестера, считавшийся одним лучших в Англии.

Джейми провел несколько месяцев на костылях, предпочтя их протезу. Все из-за высоты ампутации: искусственная нога лишила бы парня маневренности. Когда Трегаскисс принял приглашение и впервые появился на тренировке, то увидел людей с множеством отклонений, но целеустремленных и настроенных на успех.

Почти все игроки манчестерской команды ампутантов были старше Джейми, но он мгновенно сдружился с ними. Подросток восстанавливался феноменальными темпами – прошло несколько месяцев, и соперники уже боялись матчей против команды Трегаскисса. Потрясающий контроль мяча, резкие перемещения по полю, выделявшие его еще в детские годы, удары любой сложности – неполный арсенал спортсмена, который даже без ноги чувствовал себя профессионалом. Сейчас ему 22, и он один из лучших футболистов-ампутантов в мире.

Джейми не забыл, с чего началась его новая карьера. Городскую команду ампутантов поддержал фонд, спонсируемый «Манчестер Сити»: мужчин снабдили фирменной экипировкой, предоставили поля для тренировок и специальные центры. Раз в неделю с командой занимаются коучи «горожан».

«Сити» осуществил принципиально новый вид социально-ответственного инвестирования и мгновенно захватил лидерство в сфере футбола для ампутантов. Трегаскисс, который бесконечно благодарен «горожанам» за шанс осуществить мечту, стал его бренд-амбассадором. Фотографии в инстаграме спортсмена показывают, что физические недостатки никак не мешают людям совершенствоваться.

Джейми верит, что люди с ограниченными возможностями должны посмотреть на свои отклонения по-другому, как когда-то сделал он. Трегаскисс прошел длинный путь и теперь мечтает, чтобы каждый ребенок, который столкнулся со схожей проблемой, понял –мечты реально осуществить, если не сдаваться и бороться за них каждый день.

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