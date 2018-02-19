Тренер-педофил Барри Беннелл приговорен к 31 году заключения за изнасилование 12 футболистов

19 февраля королевский суд Ливерпуля признал экс-тренера «Кру Александры» Барри Беннелла виновным в домогательствах к 50 юным футболистам, 12 из которых подверглись сексуальному насилию.

64-летний Беннелл был приговорен к 31 годам заключения, из которых последний год – условно.

В 1998 году Беннелл был осужден на 9 лет за педофилию. В 2015 году он был вновь заключен под стражу за домогательства в отношении 12-летнего мальчика.

Осенью 2016 года в домогательствах Беннелла обвинили бывшие футболисты Энди Вудворд, Стив Уолтерс, Пол Стюарт и Дэвид Уайт.

В США суды жестче: экс-врач сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар отсидит 175 лет и выйдет на свободу лишь в 2193 году.

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