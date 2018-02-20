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ФА обвинила «Вест Хэм» в нарушении антидопинговых правил
Тема с пробирками актуальна не только на Олимпиаде.
Футбольная ассоциация Англии выдвинула против «Вест Хэма» обвинения в нарушении антидопинговых правил.
«Клуб не смог предоставить достоверную информацию о местонахождении футболистов в трех случаях в течение 12 месяцев», – приводит BBC цитату ФА.
Представитель «Вест Хэма» заявил следующее: «Это административное нарушение, которое не имеет никакого отношения к футболистам. Это административное нарушение вроде тех, когда адрес игрока был зарегистрирован, но потом в номере дома поменялись цифры. Клуб своевременно ответит ФА».
- «Вест Хэм» должен ответить на обвинения до 27 февраля.
- В турнирной таблице АПЛ клуб занимает 12 место.
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