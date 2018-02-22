Eurosport
«Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед». Кто мимо Лиги чемпионов в АПЛ?
«Манчестер Сити» – точно нет, «Арсенал» – точно да.
Все эти танцы вокруг «Барселоны» крайне опасны, ведь за ними скрываются главные проблемы. Конте все еще не умеет и не хочет учиться работать на условиях «Челси» – клуб отчаянно держит Антонио подальше от трансферов. Но печальнее всего то, что игроки все еще ненавидят коуча. Как вообще можно любить тирана, который сначала отбирает у тебя пиццу, а потом запрещает улыбаться. Единственное, что способно заставить игроков работать с Конте, – великая цель, ради которой можно стерпеть всю дичь, обрушиваемую сумасшедшим итальянцем на команду.
В сезоне-2016/17 такой целью была победа в АПЛ. В этом – ушастый кубок ЛЧ. Пока Антонио строит победную игру, его будут терпеть. Как только «Челси» простится с Лигой чемпионов, например, после ответки в Барселоне, игроки потеряют волю к жизни. Борьба за топ-4 – не тот мотиватор для Азара и компании, команда поплывет. И будет плыть до тех пор, пока Конте правит. А если верить разговорам, руководство «Челси» не намерено увольнять итальянца раньше времени. И к тому моменту, как Абрамович все же дернет за рычаг гильотины, будет уже слишком поздно, и «Челси» слишком далеко отпустит заряженные на топ-4 «Арсенал» и, прости господи, «Тоттенхэм».
Мерсисайдцы укрепили ростер Ван Дейком, но голландец не тот, кто решает исход матча, нарушая запрет на использование магии вне Хогвартса. У Клоппа осталась бешеная тройка Мане-Салах-Фирмино, но под ними играют перцы, присутствие которых в аутсайдере Премьер-лиги никого бы не удивило.
На флангах защиты неопытные фрешмены, которые вряд ли выдержат напряжение в конце сезона, на воротах – либо клоун, либо Кариус, которому до топ-кипера, как Салаху до титула фараона. На банке – ноль вариантов усиления состава: только подмена. А еще Рагнар Клаван. Топ-клубам – топ-игроки.
У Юргена Клоппа между ног металлургический завод, но даже это не спасет «Ливерпуль» на финише сезона. Чемпион уже известен, осталось разыграть квоты в ЛЧ. Когда остальные топы будут бодаться за каждые три очка, мерсисайдцы предсказуемо сольются. Это случается почти ежегодно. Традиция не прервется и в этот раз.
Но в реальности все выйдет иначе – гораздо печальнее и тоскливее.
Во-первых, «Тоттенхэм» – реально молодая команда, которой для тонуса нужны не борнмуты и ньюкаслы, а ливерпули и арсеналы. Еженедельные матчи с аутсайдерами стопроцентно усыпят пацанов Почеттино – «шпорам» обеспечены три-четыре нелепейшие ничьи с лузерами. Обязательный атрибут этих провалов – голы на последних минутах, пропущенные чисто из-за расконцентрации.
Во-вторых, Почеттино феерически зависим от Кейна. У «Тоттенхэма» и так нет страйкеров (по ходу сезона забивали всего 9 человек – даже у «Арсенала» их 14), а если Харри растеряет форму/получит травму/попадет в андерперформинг по реализации, то «шпоры» банально останутся без голов.
И в-третьих, медийно «Тоттенхэм» тоже в отвратительном положении по сравнению с конкурентами. Когда кризис приходит в «Ливерпуль», «Челси» или «МЮ», игроков прессуют уже после пары потерь в чемпионате. «Тоттенхэм» может легко не выигрывать месяц: всем наплевать, а футболисты не почувствуют, что надо экстренно исправляться, иначе их загасят журналисты и собственные фанаты. Поэтому и кризисы у «шпор» протекают гораздо продолжительнее и болезненнее, чем у других английских грандов.
Есть и другие причины не верить в лондонцев – например, перегруженный календарь: «шпоры» настолько недальновидны, что устроили себе переигровку с «Рочдейлом» в Кубке Англии. Она гарантированно станет для команды мучением, но Почеттино погнался сразу за всеми трофеями в надежде выиграть хоть что-то. Естественно, ему ничего не светит: английской чашки у него не будет (ее хапнет Моур), а в ЛЧ-2018/19 «Тоттенхэм» может пробиться лишь одним способом – если победит в текущем розыгрыше.
В январе клуб убил даже тот хрупкий баланс, который Моуринью закладывал на старте. Покупка Санчеса не входила в планы «МЮ» изначально, теперь команда страдает, подстраиваясь под чилийца. До его перехода Марсьяль и Рэшфорд разыгрывали конкуренцию на левом фланге и мотивировали друг друга – после Антони отодвинули направо, Маркус вообще остался вне игры. Похожая история с Погба: иметь двух недисциплинированных игроков в одной зоне (француз пасется рядом с флангом Санчеса) нельзя. Из-за этого мини-конфликты между Полем с Жозе во время матчей, слухи о серьезном конфликте вообще и гневное настроение тренера на пресс-конференциях.
Паршивая динамика прослеживается как в статистике, так и в репликах Моуринью. В августе-сентябре «Юнайтед» провел четыре матча, в которых забил больше двух мячей. Столько же набралось в отрезок с октября по февраль. Зимой «МЮ» умудрился проиграть по ударам «Бёрнли», «Вест Бромвичу» и «Борнмуту» – Моуринью винит в этом игроков, которые забивают на его тактические инструкции. Одно из двух: либо парней накрыл спад, либо у них плохой коннект с тренером. В любом случае не лучший сценарий на фоне конкурентов: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли на пик формы, Конте даже после двух унижений подряд публично поддерживают игроки «Челси».
xG-бонус
|Ожидаемые голы
|xG
|«Сити»
|69,04
|«Ливерпуль»
|56,41
|«Тоттенхэм»
|52,69
|«Арсенал»
|51,69
|«МЮ»
|46,77
|«Челси»
|42,35
|Ожидаемые пропущенные
|xG against
|«Сити»
|17,83
|«Тоттенхэм»
|22,45
|«Челси»
|23,63
|«Ливерпуль»
|27,77
|«МЮ»
|31,74
|«Арсенал»
|34,49
|Ожидаемые очки
|xPTS
|«Сити»
|66,03
|«Тоттенхэм»
|57,66
|«Ливерпуль»
|56,99
|«Челси»
|49,61
|«Арсенал»
|47,6
|«МЮ»
|46,81
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