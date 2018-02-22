«Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед». Кто мимо Лиги чемпионов в АПЛ?

Все эти танцы вокруг «Барселоны» крайне опасны, ведь за ними скрываются главные проблемы. Конте все еще не умеет и не хочет учиться работать на условиях «Челси» – клуб отчаянно держит Антонио подальше от трансферов. Но печальнее всего то, что игроки все еще ненавидят коуча. Как вообще можно любить тирана, который сначала отбирает у тебя пиццу, а потом запрещает улыбаться. Единственное, что способно заставить игроков работать с Конте, – великая цель, ради которой можно стерпеть всю дичь, обрушиваемую сумасшедшим итальянцем на команду.

В сезоне-2016/17 такой целью была победа в АПЛ. В этом – ушастый кубок ЛЧ. Пока Антонио строит победную игру, его будут терпеть. Как только «Челси» простится с Лигой чемпионов, например, после ответки в Барселоне, игроки потеряют волю к жизни. Борьба за топ-4 – не тот мотиватор для Азара и компании, команда поплывет. И будет плыть до тех пор, пока Конте правит. А если верить разговорам, руководство «Челси» не намерено увольнять итальянца раньше времени. И к тому моменту, как Абрамович все же дернет за рычаг гильотины, будет уже слишком поздно, и «Челси» слишком далеко отпустит заряженные на топ-4 «Арсенал» и, прости господи, «Тоттенхэм».

Мерсисайдцы укрепили ростер Ван Дейком, но голландец не тот, кто решает исход матча, нарушая запрет на использование магии вне Хогвартса. У Клоппа осталась бешеная тройка Мане-Салах-Фирмино, но под ними играют перцы, присутствие которых в аутсайдере Премьер-лиги никого бы не удивило.

На флангах защиты неопытные фрешмены, которые вряд ли выдержат напряжение в конце сезона, на воротах – либо клоун, либо Кариус, которому до топ-кипера, как Салаху до титула фараона. На банке – ноль вариантов усиления состава: только подмена. А еще Рагнар Клаван. Топ-клубам – топ-игроки.

У Юргена Клоппа между ног металлургический завод, но даже это не спасет «Ливерпуль» на финише сезона. Чемпион уже известен, осталось разыграть квоты в ЛЧ. Когда остальные топы будут бодаться за каждые три очка, мерсисайдцы предсказуемо сольются. Это случается почти ежегодно. Традиция не прервется и в этот раз.

Но в реальности все выйдет иначе – гораздо печальнее и тоскливее.

Во-первых, «Тоттенхэм» – реально молодая команда, которой для тонуса нужны не борнмуты и ньюкаслы, а ливерпули и арсеналы. Еженедельные матчи с аутсайдерами стопроцентно усыпят пацанов Почеттино – «шпорам» обеспечены три-четыре нелепейшие ничьи с лузерами. Обязательный атрибут этих провалов – голы на последних минутах, пропущенные чисто из-за расконцентрации.

Во-вторых, Почеттино феерически зависим от Кейна. У «Тоттенхэма» и так нет страйкеров (по ходу сезона забивали всего 9 человек – даже у «Арсенала» их 14), а если Харри растеряет форму/получит травму/попадет в андерперформинг по реализации, то «шпоры» банально останутся без голов.

И в-третьих, медийно «Тоттенхэм» тоже в отвратительном положении по сравнению с конкурентами. Когда кризис приходит в «Ливерпуль», «Челси» или «МЮ», игроков прессуют уже после пары потерь в чемпионате. «Тоттенхэм» может легко не выигрывать месяц: всем наплевать, а футболисты не почувствуют, что надо экстренно исправляться, иначе их загасят журналисты и собственные фанаты. Поэтому и кризисы у «шпор» протекают гораздо продолжительнее и болезненнее, чем у других английских грандов.

Есть и другие причины не верить в лондонцев – например, перегруженный календарь: «шпоры» настолько недальновидны, что устроили себе переигровку с «Рочдейлом» в Кубке Англии. Она гарантированно станет для команды мучением, но Почеттино погнался сразу за всеми трофеями в надежде выиграть хоть что-то. Естественно, ему ничего не светит: английской чашки у него не будет (ее хапнет Моур), а в ЛЧ-2018/19 «Тоттенхэм» может пробиться лишь одним способом – если победит в текущем розыгрыше.

В январе клуб убил даже тот хрупкий баланс, который Моуринью закладывал на старте. Покупка Санчеса не входила в планы «МЮ» изначально, теперь команда страдает, подстраиваясь под чилийца. До его перехода Марсьяль и Рэшфорд разыгрывали конкуренцию на левом фланге и мотивировали друг друга – после Антони отодвинули направо, Маркус вообще остался вне игры. Похожая история с Погба: иметь двух недисциплинированных игроков в одной зоне (француз пасется рядом с флангом Санчеса) нельзя. Из-за этого мини-конфликты между Полем с Жозе во время матчей, слухи о серьезном конфликте вообще и гневное настроение тренера на пресс-конференциях.

Паршивая динамика прослеживается как в статистике, так и в репликах Моуринью. В августе-сентябре «Юнайтед» провел четыре матча, в которых забил больше двух мячей. Столько же набралось в отрезок с октября по февраль. Зимой «МЮ» умудрился проиграть по ударам «Бёрнли», «Вест Бромвичу» и «Борнмуту» – Моуринью винит в этом игроков, которые забивают на его тактические инструкции. Одно из двух: либо парней накрыл спад, либо у них плохой коннект с тренером. В любом случае не лучший сценарий на фоне конкурентов: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли на пик формы, Конте даже после двух унижений подряд публично поддерживают игроки «Челси».

xG-бонус

Ожидаемые голы xG «Сити» 69,04 «Ливерпуль» 56,41 «Тоттенхэм» 52,69 «Арсенал» 51,69 «МЮ» 46,77 «Челси» 42,35 Ожидаемые пропущенные xG against «Сити» 17,83 «Тоттенхэм» 22,45 «Челси» 23,63 «Ливерпуль» 27,77 «МЮ» 31,74 «Арсенал» 34,49 Ожидаемые очки xPTS «Сити» 66,03 «Тоттенхэм» 57,66 «Ливерпуль» 56,99 «Челси» 49,61 «Арсенал» 47,6 «МЮ» 46,81

Кто не попадет в топ-4 АПЛ? Опрос 443 голосов «Ливерпуль» «Тоттенхэм» «МЮ» «Челси»

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