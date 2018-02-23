Моуринью убирает Погба из состава. Самому дорогому игроку Англии нет места в «МЮ»

К игре с «Тоттенхэмом» 31 января Погба подходил с невероятной серией – с французом в старте «Юнайтед» не проигрывал в 35 матчах АПЛ подряд. После игры со «шпорами» Поль нырнул в ужасающий отрезок. Полузащитник провел четыре матча во всех турнирах: в двух из них был заменен в середине второго тайма, еще в двух – вообще не вышел с первых минут.

Внешние факторы отразились на форме Погба: сначала француз получил мини-повреждение, затем подхватил простуду. Возможно, это повлияло на внимательность – Поль слишком часто терял концентрацию в последних матчах. Моуринью прямо обвинил его в пропущенном голе от «Ньюкасла» (француз не уследил за Мэттом Ричи), а против «Тоттенхэма» подозвал к себе и устроил разнос за хаотичное передвижение по полю.

Проблемы со здоровьем частично объясняют такой спад, но главная беда – Моуринью не может подобрать для Погба оптимальную роль. Ее обсуждение в Англии достигло такого размаха, что эксперты уже путаются в тактических нюансах, а Жозе – троллит их.

Показательная цитата после замечаний Руни и Гиггза на ТВ: «Я хорошо посмеялся на прошлой неделе – послушал, что говорят на телевидении и пишут в газетах. И, если честно, я даже немного запутался. Вы когда-нибудь видели полузащитника бокс-ту-бокс, который освобожден от обязанностей по обороне?»

Переход в команду Алексиса Санчеса лишь усугубил ситуацию. С чилийцем на левом фланге и Погба в роли одного из опорников у «Юнайтед» прилично проседает левая зона. Санчес любит прессинговать, но возвращаться назад – не слишком, Погба теряет позицию и носится, как школьник на детской площадке. Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс лучше всех описал самый явный недостаток Погба.

Моуринью утверждает, что Погба – полузащитник, Дидье Дешам уверен, что Погба может сыграть на любой позиции в центре. В идеальной форме это так, но сейчас минусы Поля проявляются независимо от тактической роли. В теории француз способен закрыть три позиции – но идеальной для него все равно нет.

Опорник в 4-2-3-1

12 матчей из 19 в АПЛ Погба провел в этом амплуа, чаще всего в связке с Матичем. Серб компенсирует ошибки Поля без мяча, но против топ-клубов не справляется в одиночку. Бесцельной беготней с «Тоттенхэмом» француз оставил партнера против Эриксена и Алли. Естественно, Матича разорвали.

Наличие на левом фланге Санчеса только усиливает нагрузку на Неманью. Во-первых, ему необходимо постоянно страховать Погба. Во-вторых, смещаться на край и заполнять зону, на которую подзабил Санчес. Когда срабатывает второй вариант и Матич покидает опорную, Погба необходимо ее прикрыть – француз плохо считывает моменты, чтобы на него полагаться.

Польза от Погба в этой роли – продвижение мяча. Благодаря диагоналям на фланги Поль прикрывает фейлы защитников «МЮ»: Джонс и Смоллинг теряются под прессом соперника, им нужна поддержка. В сборной Франции центрдефы техничнее, но Дешам знает, что Погба нравится возиться с мячом – позиция опорника в 4-2-3-1 к этому располагает.

Левый бокс-ту-бокс в 4-3-3

Проблемы распределения обязанностей с Санчесом не исчезнут, но на бумаге – самая подходящая роль для Погба. За французом банально опыт: Поль блистал на схожей позиции в «Ювентусе». Отличие только в схемах: если «Турин» использовал 3-5-2, то Моуринью выпускает четверку защитников.

Очевидный плюс для Погба – та самая свобода, о которой рассуждали Руни и Гиггз. Дешам согласен с бывшими игроками «МЮ». «Когда мы используем его в тройке полузащитников, он получает больше свободы. И это здорово, ведь он любит ходить вперед и подключаться в атаку. С другой стороны, он не так часто встречается с мячом», – считает Дидье.

Неочевидный минус – «Юнайтед» лишается номинальной десятки, амплуа, которое здорово освоил этой зимой Джесси Лингард. Важность трудолюбивого плеймейкера для Моуринью подчеркнула его работа в «Челси»: несмотря на скромные показатели Оскара по голам и ассистам, Жозе ценил в бразильце желание пахать без мяча.

Десятка в 4-2-3-1

Моуринью бесится с Погба примерно так же, как Бенитес с Джеррарда. Когда Рафу окончательно вывело из себя увлечение кэпа атакой, Стивена отправили на позицию десятки в «Ливерпуле». По логике испанца, это минимизировало недостатки Джеррарда без мяча и использовало его сильные стороны. Эксперимент сработал: играя за спиной Торреса, Стиви стал лучшим игроком АПЛ 2009 года.

Моуринью выгонял Погба в атаку в гостевом матче с «Ливерпулем» в сезоне-2016/17, но лишился полноценного выхода из обороны. У «Юнайтед» нет такого техничного игрока, как Погба, в опорной зоне, чтобы доставлять мяч до Погба на чужую треть поля. Возможно, именно с этим связан интерес к Тони Кроосу – о потенциальном трансфере пишет The Independent.

Перевод Погба на позицию десятки – приговор атакующим и подающим большие надежды игрокам «МЮ». Поскольку Санчесу гарантирован старт, за одно место придется бороться сразу трем парням – Рэшфорду, Лингарду и Марсьялю. Тьерри Анри советует Маркусу покинуть клуб уже сейчас, в такой конфигурации поводов будет еще больше. Джесси высоко ценят только на «Траффорде», зато Антони уже задумывался об уходе. Еще одна ссылка в запас – и жутко талантливый француз снова заноет.

Итог

Моуринью никогда не подстраивался под одаренных, но проблемных игроков – он работает только на своих условиях. Этот принцип Особенного хорошо изучили Де Брёйне и Салах. Едва ли Погба повторит их судьбу, тем более что Моуринью не задерживается в клубах больше трех-четырех лет.

Рисковать главным активом «Юнайтед» тоже не собирается – после ухода Руни и травм Златана француз стал самым популярным игроком в раздевалке. Вдобавок «МЮ» потратил на Погба космические деньги – Моуринью придется решать дилемму хотя бы из-за стоимости и статуса игрока.

С аналогичной ситуацией Жозе столкнулся в «Реале», но замаскировал слабые качества Роналду за счет игры на контратаках. В «Юнайтед» все не так просто – клуб требует зрелищного стиля, Погба действует в важной зоне в центре поля. В 2004-м Моуринью устроил тактическую революцию в АПЛ и показал лиге, что можно играть с тремя полузащитниками. Сейчас Жозе не понимает, как использовать самого важного полузащитника для прогресса «МЮ».

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