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Коуч «Уотфорда» Хави Грасия: «Каждое утро проверяю погоду в Казани и радуюсь, что я в Англии»

Грасия: «Каждое утро проверяю погоду в Казани и радуюсь, что я в Англии»
Eurosport

28 мин. назад

47-летний испанец надолго запомнил русские морозы.

Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия счастлив, что теперь работает в «Уотфорде». По одной простой причине.

«Мне говорили, что в Англии холодно и дождливо. Но каждое утро, просыпаясь, я проверяю погоду в Казани на своем телефоне.

И после этого я радуюсь, что нахожусь здесь», – сказал Грасия Express.

Погода в Уотфорде 23 февраля – +1. В Казани в этот же день -15.

  • Испанец тренировал «Рубин» в 2016-2017 годах. В январе он возглавил «Уотфорд».
  • «Шерни» идут на 11- позиции в Премьер-лиге.
  • «Рубин» – тоже 11-й и тоже в Премьер-лиге. Но в другой.

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