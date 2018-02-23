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Коуч «Уотфорда» Хави Грасия: «Каждое утро проверяю погоду в Казани и радуюсь, что я в Англии»
47-летний испанец надолго запомнил русские морозы.
Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия счастлив, что теперь работает в «Уотфорде». По одной простой причине.
«Мне говорили, что в Англии холодно и дождливо. Но каждое утро, просыпаясь, я проверяю погоду в Казани на своем телефоне.
И после этого я радуюсь, что нахожусь здесь», – сказал Грасия Express.
Погода в Уотфорде 23 февраля – +1. В Казани в этот же день -15.
- Испанец тренировал «Рубин» в 2016-2017 годах. В январе он возглавил «Уотфорд».
- «Шерни» идут на 11- позиции в Премьер-лиге.
- «Рубин» – тоже 11-й и тоже в Премьер-лиге. Но в другой.
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