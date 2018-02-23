Getty Images

Marca: «МЮ» требует 100 миллионов евро за Давида де Хеа

Marca: «МЮ» требует 100 миллионов евро за Де Хеа
Eurosport

1 час назад

После лета 2017 года такая сумма не кажется завышенной.

«МЮ» установил трансферную цену на вратаря Давида де Хеа. Желающим заполучить испанского голкипера придется раскошелиться на 100 млн евро.

По информации Marca, таким ценником «красные дьяволы» рассчитывают отпугнуть покупателей. Но главным претендентом на Де Хеа остается «Реал», никогда не стеснявшийся крупных покупок.

  • Де Хеа провел 33 официальных матча в сезоне-2017/18. В 19 играх он отстоял на ноль.
  • Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года. Стороны ведут переговоры о его продлении.
  • Альтернативой Де Хеа «Реал» рассматривает Тибо Куртуа из «Челси».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Паша превратилась в Оксану и рассталась с партнером». Факты о российском фигурном катании

02:55
Популярные видео
Все медали 13-го дня Олимпиады-2018
 400 просмотров23 ч
Сломанная лыжа, психолог Бьорндалена и еще 3 величайшести олимпийского биатлона
7 606 просмотровВчера в 15:07
А еще вам может понравиться