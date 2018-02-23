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Marca: «МЮ» требует 100 миллионов евро за Давида де Хеа
После лета 2017 года такая сумма не кажется завышенной.
«МЮ» установил трансферную цену на вратаря Давида де Хеа. Желающим заполучить испанского голкипера придется раскошелиться на 100 млн евро.
По информации Marca, таким ценником «красные дьяволы» рассчитывают отпугнуть покупателей. Но главным претендентом на Де Хеа остается «Реал», никогда не стеснявшийся крупных покупок.
- Де Хеа провел 33 официальных матча в сезоне-2017/18. В 19 играх он отстоял на ноль.
- Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года. Стороны ведут переговоры о его продлении.
- Альтернативой Де Хеа «Реал» рассматривает Тибо Куртуа из «Челси».
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