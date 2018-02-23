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Полицейские обыскали частный самолет Пепа Гвардиолы, потому что искали беглого президента Каталонии

Полицейские обыскали частный самолет Гвардиолы, потому что искали беглого президента Каталонии
Eurosport

1 час назад

Возможно, они хотели найти шансы «Юнайтед» на чемпионство.

Сотрудники Гражданской гвардии Испании задержали в Барселоне частный лайнер главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Коуч прилетел в столицу Каталонии с семьей на короткий отпуск.

Офицеры ворвались на борт сразу после приземления самолета и без объяснений начали обыск. Они искали бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Политик живет в Брюсселе, куда сбежал после неудачного объявления независимости автономной территории от Испании.

Газета AS со ссылкой на Catalunya Rádio уточнила, что подобное происходит не в первый раз. Полицейские следят за частными самолетами, на которых летают граждане Китая.

  • «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 16 очков от «МЮ». Здесь можно зарядить на что-нибудь из АПЛ.
  • Предыдущий матч «горожане» провели 19 февраля в Кубке Англии против «Уигана».
  • Следующая игра у «Сити» намечена на 25 февраля. В Кубке Лиги команда Гвардиолы встретится с «Арсеналом». Это финал.

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