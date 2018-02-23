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FA обвинила тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в поддержке борцов за независимость Каталонии

FA обвинила Гвардиолу в поддержке борцов за независимость Каталонии
Eurosport

3 мин. назад

Посыл боссов ассоциации – никакой политики.

С конца 2017-го тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола носит желтую ленту на одежде во время матчей. Пеп поддержал арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.

В связи с этим Футбольная ассоциация Англии обвинила Гвардиолу в нарушении правил организации, сообщает Daily Mail. FA видит в этом политический жест, а также нарушение правил, касающихся формы и рекламы.

  • Тренеру «Сити» нужно ответить на обвинение до вечера 5 марта 2018 года.
  • В пятницу, 23 февраля, полицейские обыскали частный самолет Гвардиолы, потому что искали беглого президента Каталонии.
  • «Ман Сити» лидирует в АПЛ, опережая «МЮ» на 16 очков.

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