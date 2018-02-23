The Times: Тоби Алдервейрелд не договорился с «Тоттенхэмом» о новом контракте и может покинуть клуб

Переговоры бельгийского центрального защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и руководства «шпор» зашли в тупик. Предполагается, что летом лондонцы продадут 28-летнего футболиста.

Загвоздка в зарплате Алдервейрелда, который потребовал увеличения недельного жалования до 170 тысяч евро в неделю. Президент клуба Дэниел Леви считает запросы игрока завышенными и предлагает максимум 130 тысяч, утверждает The Times. Сейчас лондонцы ведут переговоры о продлении соглашений Сона и Кристиана Эриксена, и не готовы удовлетворить запросы Тоби.

Текущее соглашение защитника с «Тоттенхэмом» действует до лета 2020 года. В контракте предусмотрен пункт, по которому в январе 2019 года Тоби может покинуть «шпор» за 27 миллионов евро.

По информации издания, воспользоваться такой ситуацией могут «Челси», «Манчестер Сити» и «Реал».

Алдервейрелд перешел в «Тоттенхэм» из «Атлетико» летом 2015-го за 16 миллионов евро.

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