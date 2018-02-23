Ромелу Лукаку не забил ни одного мяча клубам из первой восьмерки АПЛ. Он провел на поле 900 минут

Лукаку рвет аутсайдеров, но в играх с топами хочется погладить ему за ушком и налить молочка. Форвард «МЮ» провел на поле 900 минут против клубов, которые сейчас составляют первую восьмерку АПЛ, но не забил ни разу. Он 17 раз пальнул по воротам – все шло прахом.

Серия может продолжится – в 28-м туре «МЮ» сыграет с «Челси».

Слабакам Ромелу всадил 12 банок.

Летом «МЮ» заплатил за 24-летнего форварда 85 млн евро.

В рамках сделки «дьяволы» бесплатно слили в «Эвертон» Руни. Дедуля забил за «ирисок» чуть меньше Лукаку – 10 мячей.

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