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Ромелу Лукаку не забил ни одного мяча клубам из первой восьмерки АПЛ. Он провел на поле 900 минут

Лукаку не забил ни одного мяча клубам из первой восьмерки АПЛ. Он провел на поле 900 минут
Eurosport

1 час назад

У форварда «МЮ» большие проблемы.

Лукаку рвет аутсайдеров, но в играх с топами хочется погладить ему за ушком и налить молочка. Форвард «МЮ» провел на поле 900 минут против клубов, которые сейчас составляют первую восьмерку АПЛ, но не забил ни разу. Он 17 раз пальнул по воротам – все шло прахом.

Серия может продолжится – в 28-м туре «МЮ» сыграет с «Челси».

  • Слабакам Ромелу всадил 12 банок.
  • Летом «МЮ» заплатил за 24-летнего форварда 85 млн евро.
  • В рамках сделки «дьяволы» бесплатно слили в «Эвертон» Руни. Дедуля забил за «ирисок» чуть меньше Лукаку – 10 мячей.

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