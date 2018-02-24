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L'Equipe: «Ювентус» может воспользоваться опцией обратного выкупа Поля Погба из «МЮ»

L'Equipe: «Ювентус» может воспользоваться опцией обратного выкупа Погба
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

В карьере француза может случиться новый поворот.

В последних матчах полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба все чаще остается в запасе, в связи с чем появились слухи о возвращении игрока в «Ювентус».

Тренер манкунианцев Жозе Моуринью недоволен тем, что Поль плохо отрабатывает в обороне и поэтому редко выпускает на поле. По информации L'Equipe, Погба может рассмотреть вариант с возвращением в бывший клуб, тем более что в его соглашении есть пункт об обратном трансфере в «Ювентус» за 60 миллионов евро.

Проблемой может стать высокая зарплата игрока. Самые высокооплачиваемые звезды клуба Пауло Дибала и Гонсало Игуаин зарабатывают 7,5 млн евро за сезон, в то время как Погба в Манчестере – 12 млн.

  • Помимо «Юве» в игроке заинтересован «Реал».
  • В этом сезоне Погба провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач.

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