«О нет, это не Кевин». Фанаты просят Зинченко сфотографироваться, путая его с Де Брёйне

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о сравнениях с лидером «горожан» Кевином Де Брёйне.

«Дело в светлых волосах. Все называют меня «Кев». Когда я иду к автобусу, фанаты говорят: «Кев, можно сфотографироваться?» Потом я поворачиваюсь к ним, а они такие: «О, нет, это не Кевин».

Издалека мы, может, и похожи на близнецов, но, если поставить нас рядом, это уже не так очевидно. Я определенно красивее Кевина», – приводит слова Зинченко The Telegraph.

«Манчестер Сити» идет на первом месте в АПЛ и имеет на счету 72 очка.

Статистика Зинченко в АПЛ-2017/18 – 4 матча, 0 голов, 0 ассистов.

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