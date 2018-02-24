Мохамед Салах и Харри Кейн крутые. Но Серхио Агуэро – лучший форвард этого сезона АПЛ

В многодетных семьях регулярно встречается грустная, но правдивая тенденция: родители подсознательно любят какого-то ребенка меньше других, но чаще хвалят его и дарят ему подарки – чтобы ничего не заподозрил и не почувствовал себя лишним.

Пеп Гвардиола живет по тому же принципу – есть игроки, которых он реально уважает, но не считает идеально подходящими для своей системы. Таким парням достается заметно больше внимания и комплиментов, потому что Хосеп – неконфликтный, вежливый и внимательный мужчина.

Судя по репликам Пепа, Серхио Агуэро – вождь обделенных. «Он – легенда», «Для меня честь, что он играет за нас», «Мы счастливы, что он лучший бомбардир в истории клуба» – сахарная пудра в чистом виде. Естественно, все не так прекрасно, как говорит Хосеп: английские медиа минимум трижды писали о сложных отношениях между Гвардиолой и Серхио.

Серхио АгуэроGetty Images

Первые волнения случились осенью 2016-го, когда Пеп не поставил Агуэро на «Барсу» – то решение спровоцировало адскую волну выдуманных инсайдов о скором трансфере форварда в «Реал».

Потом, спустя год, журналист Goal выяснил, что аргентинец не учит английский язык, и его испанская болтовня жутко раздражает коуча, нанявшего репетиторов для всего состава. Чем закончилась та история – неизвестно: скорее всего, Серхио продолжил игнорить уроки.

Затем, в ноябре 2017-го, уже самому Хосепу пришлось объяснять, почему он не ставит Жезуса и Агуэро одновременно – тут же потекли сплетни, что Серхио недоволен положением в «Сити» и страстно мечтает свалить.

Конечно, страйкер и менеджер не комментируют ничего публично, но ситуация понятна и без их апрувов: Пеп любит универсальных (как некупленный Санчес) нападающих, а не классических центрфорвардов, которые бомбят из пределов штрафной.

Серхио АгуэроGetty Images

Еще одна версия, помимо стилевых несоответствий, – статус Агуэро. Давно известно, что Гвардиола обожает выводить молодежь на новый уровень (того же Жезуса), а Серхио слишком самостоятельный для того, чтобы чему-то его учить. Это готовый, опытный и упрямый топ-игрок – вероятно, Пеп чувствует дискомфорт из-за авторитета и обособленности Агуэро.

В общем, Гвардиола не доверяет аргентинцу на 100% – это факт. Современный футбол в таких случаях предлагает стандартный алгоритм: замочить тренера в медиа, присесть на банку или на трибуну, протусить там с угрюмым видом до конца сезона, а потом перейти в другой топ-клуб. Со стороны стратегия кажется идеальной – виноват не ты, тебя не поняли, недооценили и вообще обидели. Зато потом о противном коуче можно рассказывать в каждом интервью еще пару лет. Или дольше, если ты Златан Ибрагимович.

Но Агуэро так и не прогнулся – наоборот, он показал, что клуб и контракт для него важнее, чем терки с тренером. Серхио не вывела из равновесия даже сентябрьская авария в Амстердаме, когда таксист зачем-то влетел в дерево. В том ДТП форвард сломал ребро и должен был восстанавливаться два месяца, но поправился за четыре недели и продолжил забивать с интенсивностью тасманского дьявола.

Метрика Куна поражает. В этом сезоне его самая длинная безголевая серия составила два матча – он реактивно возвращается на пик формы и вонзает. Скорострельность просто бешеная: на гол тратится 85 минут, меньше всех в АПЛ. Причем в 2018-м Агуэро конкретно разрывает – одно результативное действие (мяч или ассист) генерируется всего за 53 минуты. С начала года Серхио в одиночку пристрелил «Ньюкасл» и закопал «Лестер», а параллельно поучаствовал в избиении «Базеля» и всяких английских андердогов. От этого киллера не скрыться – он так прекрасен, что в Англии написали текст с парадоксальным заголовком «Почему голы Агуэро – главная проблема Гвардиолы».

Серхио АгуэроGetty Images

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