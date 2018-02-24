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Маурисио Почеттино: «Вертонген носится, как мой пес»
Бельгиец был бы любимым игроком Валерия Газзаева.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино похвалил защитника своей команды Яна Вертонгена.
«Он заслуживает признания. На мой взгляд, Вертонген – один из лучших центральных защитников в АПЛ и в Европе.
Он выглядит как 20-летний, потому что ему очень легко бежится. Он носится, как мой новый пес. Его талант в физических данных, это генетическое», – приводит FourFourTwo слова Почеттино.
- «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в АПЛ.
- Вертонген в АПЛ-2017/18 сыграл все матчи без замен.
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