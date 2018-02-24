Жозе Моуринью: «Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» – игра двух главных команд Англии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, какое значение для него имеют матчи против бывшего клуба – «Челси».

«С годами игры против «Челси» будут значить все меньше и меньше. Я ушел оттуда уже два года назад, к следующему сезону пройдет три года, через четыре года – четыре года.

Шаг за шагом чувство, что я был тренером «Челси», исчезает. Остается только то, что две лучшие команды в Англии, два крупнейших клуба играют еще один матч», – цитирует The Independent Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ второе место и имеет на счету 56 очков, «Челси» – четвертое место с 53 баллами.

Первую строчку оккупировал «Манчестер Сити» (72 очка).

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