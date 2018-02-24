Eurosport

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: перед матчем АПЛ

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: перед матчем
Артем Буторин

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Конте и Моуринью пожмут друг другу руки. После этого начнется война.

Очень жаль, что этот матч проходит уже после тонны хейта, которую вывалили друг на друга Конте и Моуринью. Коучи не помирились, но успокоились – битва будет уже не такой жаркой, какой казалась пару месяцев назад.

Антонио отметил, что едет на «Олд Траффорд» за сезонным дублем. Против «МЮ» у «синих» их уже три (столько же у «Сити» и «Арсенала»). Больше только у «Ливерпуля», который четырежды в истории обыгрывал «красных дьяволов» по два раза за сезон.

Конте нравится играть против Особенного: у него три победы в четырех матчах. Лишь раз португалец сделал итальянца.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Челси» нет новых травм: в лазарете по-прежнему Луис, Бакайоко и Баркли. Остальные готовы кромсать «МЮ».

Моуринью лишился очень важного Эрреры, который уничтожил Азара в первой игре. В больничке те же лица: Блинд, Златан, Феллайни, Джонс и Рохо. Есть вероятность, что в старт наконец вернется Байи, но не факт.

Форма

На три места в Лиге чемпионов претендуют два клуба. «МЮ» уже не второй и все может усугубиться уже после этого матча. «Челси» уступает «красным дьяволам» лишь три балла и может компенсировать это за очную игру. Поражение очень жестко ударит по амбициям Моуриньо на ЛЧ и сильно напугать Особенного.

В последних матчах АПЛ команды немного потеряли хватку. «МЮ» взял 12 очков из 18 возможных, «Челси» – 8.

В Лиге чемпионов на неделе команды сыграли очень разные ничьи. Лондонцы едва-едва не щелкнули «Барсу» (1:1), манкунианцы выжили в Севилье только благодаря внеземному Де Хеа (0:0).

Кто что сказал

Жозе Моуриньо, главный тренер «МЮ»: «Игры против «Челси» с годами будут иметь для меня все меньшее и меньшее значение. Я покинул клуб два года назад, в следующем сезоне это уже будет три года, а потом четыре. Шаг за шагом – это чувство, что я был тренером «Челси» исчезнет для них. Единственное значение этого противостояния – то, что две лучшие команды Англии, два самых больших клуба сыграют между собой еще один матч.

Конте? Я не хочу об этом говорить. Я вам уже говорил, что не собираюсь больше поднимать эту тему. Он хороший тренер». (Independent)

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Это непростой матч, особенно когда играешь на «Олд Траффорд». В то же время, после игры с «Барселоной», этот тест будет очень важен для нас, чтобы увидеть нашу реакцию и отношение к делу в сложной обстановке.

Моуринью? В прошлом мы оба наговорили разных вещей. Для меня все в порядке, и я не интересуюсь этой темой». (Sky Sports)

Лицом к лицу

  • Команды рубились 178 раз во всех турнирах. «МЮ» выиграл 73 матча, «Челси» – 52. 53 игры завершились вничью.
  • В 14 последних матчах во всех турнирах «МЮ» выиграл у «синих» лишь раз (при 5 ничьих и 8 поражениях). Это случилось в прошлом сезоне на «Олд Траффорд».
  • «Челси» – единственная команда АПЛ, которая выиграла у «МЮ» больше матчей, чем проиграла (18 побед).
  • «МЮ» больше всего мячей пропустил в АПЛ именно от «Челси» (67).
  • «Челси» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне, когда Кэйхилла не было на поле.
  • В последний раз «Челси» забивал на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ в 2014 году. Отличился Дидье Дрогба.
  • Лукаку не забил ни одного мяча за 900 минут в матчах против клубов, которые в этом сезоне составляют первую восьмерку АПЛ.
Златан Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), Н'Голо Канте (Челси)

Люди в черном

Встречу доверили Мартину Аткинсону. В АПЛ-2017/18 46-летний арбитр работал на 19 матчах, в которых показал 65 желтых и 4 красные карточки, не поставив ни одного пенальти.

При Аткинсоне «МЮ» в этой АПЛ провел три матча: разгромил «Вест Хэм» (4:0) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и «Бёрнли» (2:2). «Челси» при Мартине уступил «Сити» (0:1).

В центре внимания

Покажет класс

Эден Азар набрал классную форму: в последних шести матчах бельгиец настрелял шесть мячей. В первой игре егосожрал голодный Эррера, но испанец пропустит матч из-за травмы. В составе «МЮ» больше нет игроков, способных повторить успех Андера – Азара никто не сдержит, и он казнит.

Обделается

Лукаку взяли для больших подвигов, но Ромелу обижает только слабаков. 0 – именно столько мячей забил бельгиец за 900 минут в играх против клубов первой восьмерки. Нет предпосылок, чтобы прервать серию.

Ромелу Лукаку

Котировки букмекеров

Спецы почему-то ставят «МЮ» фаворитом. Они забыли, что «дьяволы» раз в сто лет обыгрывают грандов, а за 14 последних игр дернули «Челси» лишь раз. У Конте отменная статистика против Жозе: надо этим пользоваться и наказывать букмекеров.

Победа «МЮ»: 2,32

Ничья: 3,26

Победа «Челси»: 3,44

Линия на матчи АПЛ

Ориентировочные составы

«МЮ»

«МЮ»

«Челси»

«Челси»

Вопрос дня

Кто раздражает тебя сильнее?

Опрос
127 голосов
Конте
Моуринью

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане

01:30
Популярные видео
Все медали 15-го дня Олимпиады-2018
 872 просмотров2 ч
У Малкина гол и 2 ассиста, у «Каролины» – 6 шайб в сетке и депрессия
 495 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться