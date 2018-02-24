«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: перед матчем АПЛ

Очень жаль, что этот матч проходит уже после тонны хейта, которую вывалили друг на друга Конте и Моуринью. Коучи не помирились, но успокоились – битва будет уже не такой жаркой, какой казалась пару месяцев назад.

Антонио отметил, что едет на «Олд Траффорд» за сезонным дублем. Против «МЮ» у «синих» их уже три (столько же у «Сити» и «Арсенала»). Больше только у «Ливерпуля», который четырежды в истории обыгрывал «красных дьяволов» по два раза за сезон.

Конте нравится играть против Особенного: у него три победы в четырех матчах. Лишь раз португалец сделал итальянца.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Челси» нет новых травм: в лазарете по-прежнему Луис, Бакайоко и Баркли. Остальные готовы кромсать «МЮ».

Моуринью лишился очень важного Эрреры, который уничтожил Азара в первой игре. В больничке те же лица: Блинд, Златан, Феллайни, Джонс и Рохо. Есть вероятность, что в старт наконец вернется Байи, но не факт.

Форма

На три места в Лиге чемпионов претендуют два клуба. «МЮ» уже не второй и все может усугубиться уже после этого матча. «Челси» уступает «красным дьяволам» лишь три балла и может компенсировать это за очную игру. Поражение очень жестко ударит по амбициям Моуриньо на ЛЧ и сильно напугать Особенного.

В последних матчах АПЛ команды немного потеряли хватку. «МЮ» взял 12 очков из 18 возможных, «Челси» – 8.

В Лиге чемпионов на неделе команды сыграли очень разные ничьи. Лондонцы едва-едва не щелкнули «Барсу» (1:1), манкунианцы выжили в Севилье только благодаря внеземному Де Хеа (0:0).

Кто что сказал

Жозе Моуриньо, главный тренер «МЮ»: «Игры против «Челси» с годами будут иметь для меня все меньшее и меньшее значение. Я покинул клуб два года назад, в следующем сезоне это уже будет три года, а потом четыре. Шаг за шагом – это чувство, что я был тренером «Челси» исчезнет для них. Единственное значение этого противостояния – то, что две лучшие команды Англии, два самых больших клуба сыграют между собой еще один матч.

Конте? Я не хочу об этом говорить. Я вам уже говорил, что не собираюсь больше поднимать эту тему. Он хороший тренер». (Independent)

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Это непростой матч, особенно когда играешь на «Олд Траффорд». В то же время, после игры с «Барселоной», этот тест будет очень важен для нас, чтобы увидеть нашу реакцию и отношение к делу в сложной обстановке.

Моуринью? В прошлом мы оба наговорили разных вещей. Для меня все в порядке, и я не интересуюсь этой темой». (Sky Sports)

Лицом к лицу

Команды рубились 178 раз во всех турнирах. «МЮ» выиграл 73 матча, «Челси» – 52. 53 игры завершились вничью.

В 14 последних матчах во всех турнирах «МЮ» выиграл у «синих» лишь раз (при 5 ничьих и 8 поражениях). Это случилось в прошлом сезоне на «Олд Траффорд».

«Челси» – единственная команда АПЛ, которая выиграла у «МЮ» больше матчей, чем проиграла (18 побед).

«МЮ» больше всего мячей пропустил в АПЛ именно от «Челси» (67).

«Челси» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне, когда Кэйхилла не было на поле.

В последний раз «Челси» забивал на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ в 2014 году. Отличился Дидье Дрогба.

Лукаку не забил ни одного мяча за 900 минут в матчах против клубов, которые в этом сезоне составляют первую восьмерку АПЛ.

Люди в черном

Встречу доверили Мартину Аткинсону. В АПЛ-2017/18 46-летний арбитр работал на 19 матчах, в которых показал 65 желтых и 4 красные карточки, не поставив ни одного пенальти.

При Аткинсоне «МЮ» в этой АПЛ провел три матча: разгромил «Вест Хэм» (4:0) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и «Бёрнли» (2:2). «Челси» при Мартине уступил «Сити» (0:1).

В центре внимания

Покажет класс

Эден Азар набрал классную форму: в последних шести матчах бельгиец настрелял шесть мячей. В первой игре егосожрал голодный Эррера, но испанец пропустит матч из-за травмы. В составе «МЮ» больше нет игроков, способных повторить успех Андера – Азара никто не сдержит, и он казнит.

Обделается

Лукаку взяли для больших подвигов, но Ромелу обижает только слабаков. 0 – именно столько мячей забил бельгиец за 900 минут в играх против клубов первой восьмерки. Нет предпосылок, чтобы прервать серию.

Котировки букмекеров

Спецы почему-то ставят «МЮ» фаворитом. Они забыли, что «дьяволы» раз в сто лет обыгрывают грандов, а за 14 последних игр дернули «Челси» лишь раз. У Конте отменная статистика против Жозе: надо этим пользоваться и наказывать букмекеров.

Победа «МЮ»: 2,32

Ничья: 3,26

Победа «Челси»: 3,44

Линия на матчи АПЛ

Ориентировочные составы

«МЮ»

«Челси»

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