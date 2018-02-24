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Александр Зинченко научил игроков «Манчестер Сити» песне Григория Лепса

Зинченко научил игроков «Манчестер Сити» песне Григория Лепса
Eurosport

43 мин. назад

Не «Рюмка водки на столе», но тоже очень хорошо.

Украинский игрок Александр Зинченко окончательно освоился в первой команде «Манчестер Сити».

Так, на свежем видео с тренировки «горожан» можно заметить, как Зинченко и его партнеры напевают песню Григория Лепса «Натали» (отметка 0:32). Сразу понятно, кто выучил футболистов английского клуба петь эту композицию.

  • Кстати, Зинченко в Манчестере часто путают с главной звездой клуба Кевином Де Брёйне.
  • Статистика Зинченко в АПЛ-2017/18 – 4 матча, 0 голов, 0 ассистов.

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