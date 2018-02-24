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Александр Зинченко научил игроков «Манчестер Сити» песне Григория Лепса
Не «Рюмка водки на столе», но тоже очень хорошо.
Украинский игрок Александр Зинченко окончательно освоился в первой команде «Манчестер Сити».
Так, на свежем видео с тренировки «горожан» можно заметить, как Зинченко и его партнеры напевают песню Григория Лепса «Натали» (отметка 0:32). Сразу понятно, кто выучил футболистов английского клуба петь эту композицию.
- Кстати, Зинченко в Манчестере часто путают с главной звездой клуба Кевином Де Брёйне.
- Статистика Зинченко в АПЛ-2017/18 – 4 матча, 0 голов, 0 ассистов.
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