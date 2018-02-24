Юрген Клопп научился ротации и исправил ошибки. Кажется, «Ливерпуль» будет вторым

В первом английском интервью Юрген обозначил глобальную цель: «Я хочу изменить менталитет фанатов. Превратить их из сомневающихся – в верящих». Немец сразу взялся за дело: поставил прессинг, добавил хардкора на тренировках и пугал всех лентяев фирменным оскалом.

Повысилось только два показателя: средний пробег и число травм. Бросалось в глаза, что коуч не умеет рассчитывать силы на дистанции: «Ливерпуль» наказывал топа, а через пару дней сливал аутсайдеру. Футболисты ломались пачками, все было настолько плохо, что Клопп арендовал у «КПР» Колкера и отозвал из аренды молодежь. Немец хотел поспеть везде, но в итоге слил два финала и пришел к финишу восьмым.

Во втором сезоне герра Юргена все повторилось: в августе «Ливерпуль» стартанул в комос, Мане сходу забомбил, а фанаты вспомнили про чемпионские амбиции. В январе сенегалец укатил на Кубок Африки и вернулся, как на пожар: «красные» слили оба кубка и шансы на чемпионство.

С третьей попытки Клопп, кажется, понял, что к чему. Летом прикатили Робертсон, Салах и Окслейд-Чемберлен, парни обеспечили конкуренцию на каждой позиции. Половину кампании клуб прошел гладко: Юрген обходил любимые грабли стороной и с осени использовал весь ростер. Зимой он грамотно слил нытика Коутиньо за огромный кэш, заштопал оборону Ван Дейком и избавился от балласта (например, Старридж). В отличие от предыдущих сезонов, Клопп меняет игроков без потери качества, и к весне команда подходит на пике формы: Салах стреляет в каждом матче, Мане превращается в монстра, Фирмино проводит лучший сезон в карьере, молодые Гомес и Арнольд прокачались, Чемберлен царит в центре.

На прошлой неделе «Ливерпуль» напихал пять «Порту», который не проигрывал в основное время с октября прошлого года. Сегодня «красные» перетерли «Вест Хэм», сливший всего 2 матча АПЛ из 12-ти. Команда поигрывает мускулами и отлупит любого, кто попробует опрокинуть ее со второй строчки. Мерсисайдцы уступают только «Сити», но лишь на дистанции: в очном матче «горожане» капитулировали. Клопп исправил ошибки и возьмет от лиги максимум. Например, второе место.

«Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 4:1

Лучший спортивный телеграм