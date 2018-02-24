Легенда рестлинга Рей Мистерио оказался фаном «МЮ» и посетил «Олд Траффорд»

Знаменитый мексиканский рестлер и экс-чемпион WWE Рей Мистерио за долгую карьеру накопил достаточно деньжат, чтобы заказать VIP-тур по стадиону любимого клуба.

«Наконец-то, мечта сбылась. Я впервые на «Олд Траффорд». Я много раз выходил на главный ринг и всегда чувствовал, что лечу.

Наверняка, ты испытываешь те же чувства, когда идешь по этому стадиону, а 76 тысяч болельщиков ликуют и скандируют твое имя», – сказал Рей, переживший лучшие мгновения в жизни.

25 февраля «МЮ» примет «Челси».

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