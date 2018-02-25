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«Вы навредили Лондону больше, чем Гитлер». Фаны «Вест Хэма» потребовали отставки руководства
Сталина на них нет.
«Вест Хэм» приехал на «Энфилд» за дежурной поркой от «Ливерпуля» (1:4). Болельщики «молотобойцев» больше не хотят терпеть бардак в клубе.
На выездную игру они притащили мощный баннер, посвященный Каррену Брэди (вице-президент), Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду (совладельцы и соправители клуба).
«Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли Восточному Лондону больше ущерба, чем Адольф Гитлер. Уходите, уходите, уходите».
- «Молотобойцы» опустились на 13-е место в Премьер-лиге.
- В последних 6 матчах у «Вест Хэма» 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения.
- Против «Вест Хэма» ведется расследование по поводу нарушения антидопинговых правил.
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