«Вы навредили Лондону больше, чем Гитлер». Фаны «Вест Хэма» потребовали отставки руководства

«Вест Хэм» приехал на «Энфилд» за дежурной поркой от «Ливерпуля» (1:4). Болельщики «молотобойцев» больше не хотят терпеть бардак в клубе.

На выездную игру они притащили мощный баннер, посвященный Каррену Брэди (вице-президент), Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду (совладельцы и соправители клуба).

«Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли Восточному Лондону больше ущерба, чем Адольф Гитлер. Уходите, уходите, уходите».

«Молотобойцы» опустились на 13-е место в Премьер-лиге.

В последних 6 матчах у «Вест Хэма» 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения.

Против «Вест Хэма» ведется расследование по поводу нарушения антидопинговых правил.

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