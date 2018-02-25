Getty Images

«Вы навредили Лондону больше, чем Гитлер». Фаны «Вест Хэма» потребовали отставки руководства

«Вы навредили Лондону больше, чем Гитлер». Фаны «Вест Хэма» потребовали отставки руководства
Eurosport

1 час назад

Сталина на них нет.

«Вест Хэм» приехал на «Энфилд» за дежурной поркой от «Ливерпуля» (1:4). Болельщики «молотобойцев» больше не хотят терпеть бардак в клубе.

На выездную игру они притащили мощный баннер, посвященный Каррену Брэди (вице-президент), Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду (совладельцы и соправители клуба).

«Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли Восточному Лондону больше ущерба, чем Адольф Гитлер. Уходите, уходите, уходите».

  • «Молотобойцы» опустились на 13-е место в Премьер-лиге.
  • В последних 6 матчах у «Вест Хэма» 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения.
  • Против «Вест Хэма» ведется расследование по поводу нарушения антидопинговых правил.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане

01:30
Популярные видео
Все медали 15-го дня Олимпиады-2018
1 268 просмотров5 ч
У Малкина гол и 2 ассиста, у «Каролины» – 6 шайб в сетке и депрессия
 596 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться