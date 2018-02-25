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Мо Салах – первый игрок в истории АПЛ, заколотивший за один сезон 20 голов левой ногой
Даже Месси в АПЛ забивал бы реже.
В матче против «Вест Хэма», закончившемся победой «Ливерпуля» со счетом 4:1, Мохамед Салах забил победный гол.
Этот мяч стал для египтянина 23-м в АПЛ. 20 из них Мо забил левой ногой, установив абсолютный рекорд АПЛ.
- «Ливерпуль» занимает вторую строчку в АПЛ и имеет 57 очков на счету.
- На счету Салаха 31 гол и 11 ассистов в 37 матчах сезона-2017/18.
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