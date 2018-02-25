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Маурисио Почеттино: «Муса Дембеле – гений футбола. Он идет следом за Марадоной, Окочей и Роналдиньо»
Да ладно.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал высокую оценку полузащитнику команды Мусе Дембеле.
«Дембеле – гений футбола. Я ставлю его в один ряд следом за Марадоной, Джей-Джей Окочей и Роналдиньо», – приводит Daily Post слова Почеттино.
- Почеттино играл с Окочей и Роналдиньо в «ПСЖ», а с Марадоной – в сборной Аргентины.
- «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в АПЛ и имеет на счету 52 очка.
- Статистика Дембеле в АПЛ-2017/18 – 20 матчей, 0 голов, 0 голевых передач.
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