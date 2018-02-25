Getty Images

Маурисио Почеттино: «Муса Дембеле – гений футбола. Он идет следом за Марадоной, Окочей и Роналдиньо»

Почеттино: «Дембеле – гений футбола. Он идет следом за Марадоной, Окочей и Роналдиньо»
Eurosport

1 час назад

Да ладно.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал высокую оценку полузащитнику команды Мусе Дембеле.

«Дембеле – гений футбола. Я ставлю его в один ряд следом за Марадоной, Джей-Джей Окочей и Роналдиньо», – приводит Daily Post слова Почеттино.

  • Почеттино играл с Окочей и Роналдиньо в «ПСЖ», а с Марадоной – в сборной Аргентины.
  • «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в АПЛ и имеет на счету 52 очка.
  • Статистика Дембеле в АПЛ-2017/18 – 20 матчей, 0 голов, 0 голевых передач.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Бьянконери» никогда не купят футболиста импульсивно». 5 самых расчетливых трансферов «Ювентуса»

03:09
Популярные видео
Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане
3 102 просмотров16 ч
Все медали 15-го дня Олимпиады-2018
1 899 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться