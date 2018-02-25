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The Sun: Поль The Sun: Погба уйдет из «МЮ», если Жозе Моуринью не покинет команду

The Sun: Погба уйдет из «МЮ», если Моуринью не покинет команду
Eurosport

38 мин. назад

Между игроком и тренером разладились отношения.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду, если из клуба не уйдет главный тренер Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

Моуринью и Погба находятся в сложных отношениях после того, как португалец несколько раз оставил французского полузащитника в запасе. Кроме того, Погба предпочитает играть ближе к левому краю в схеме 4-3-3, но Моуринью отводит ему более оборонительную роль.

  • Погба начал на скамейке матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0).
  • Бывший клуб Поля «Ювентус» имеет право выкупить футболиста обратно за 60 млн евро.

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