The Sun: Поль The Sun: Погба уйдет из «МЮ», если Жозе Моуринью не покинет команду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду, если из клуба не уйдет главный тренер Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

Моуринью и Погба находятся в сложных отношениях после того, как португалец несколько раз оставил французского полузащитника в запасе. Кроме того, Погба предпочитает играть ближе к левому краю в схеме 4-3-3, но Моуринью отводит ему более оборонительную роль.

Погба начал на скамейке матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0).

Бывший клуб Поля «Ювентус» имеет право выкупить футболиста обратно за 60 млн евро.

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