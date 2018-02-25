«Рад вернуться в АПЛ». Патрис Эвра выложил кровавое фото ноги с 3 швами после матча с «Ливерпулем»

В матче 28-го тура АПЛ «Вест Хэм» крупно уступил «Ливерпулю» – 1:4. Новичок «молотков» Патрис Эвра после игры выложил в твиттер фото ноги, которая сильно пострадала в результате одного из столкновений.

«Не лучший результат, но я очень рад вернуться в Премьер-лигу. Я скучал по этой игре и этим подкатам», – написал Эвра и добавил 2 хэштега: #3stitches (3 шва) и #ILoveThisGame (Я люблю эту игру).

Ранее Эвра отыграл 8,5 сезонов за «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет на счету 30 очков.

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