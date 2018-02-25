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Daily Mirror: Луи ван Гал может возглавить «Челси» до конца сезона

Daily Mirror: Ван Гал может возглавить «Челси» до конца сезона
Eurosport

15 мин. назад

Неожиданный кандидат на место Конте.

«Челси» рассматривает кандидатуру 66-летнего Луи ван Гала как возможного сменщика Антонио Конте, сообщает Daily Mirror.

Несмотря на симпатичную ничью с «Барселоной» (1:1), Конте по-прежнему находится под сильным давлением. Кроме того, у итальянца давно существуют разногласия с клубом по поводу ведения трансферной политики.

Неожиданным кандидатом на место Конте в «Челси» стал Ван Гал, который находится в поисках краткосрочной работы в АПЛ. «Меня заинтересует предложение от клуба из АПЛ, где я смогу отомстить «Манчестер Юнайтед», – сказал Луи в недавнем прошлом.

  • «Челси» под руководством Конте занимает четвертую строчку в АПЛ.
  • Последним местом работы Ван Гала был «Манчестер Юнайтед», с которым он выиграл Кубок Англии.

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