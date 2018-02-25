Виллиан попытался хитро пристроиться к Неманье Матичу и прочитать записку от Жозе Моуринью

Полузащитник «Челси» Виллиан стремился спасти команду в матче против «МЮ» любыми методами: стандартным путем – забил гол – и хитростью.

За 10 минут до конца Жозе Моуринью выпустил на поле Эрика Байи, а заодно передал с ним записку для Неманьи Матича. Виллиан тут же подбежал к сербу, чтобы прочесть указания Особенного, но сделал это недостаточно скрытно.

Матичу пришлось читать записку на ходу.

«МЮ» победил «Челси» со счетом 2:1 и выбил «синих» из топ-4.

Команда Антонио Конте идет пятым, отставая на 2 очка «Тоттенхэма».

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