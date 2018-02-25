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Ромелу Лукаку впервые забил за «Манчестер Юнайтед» большому клубу. «Челси» стал первой мишенью

Лукаку впервые забил за «МЮ» большому клубу. «Челси» стал первой мишенью
Данил Тармасинов

47 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Хватит петь только про его гениталии – Ромелу уделает всех.

Ромелу Лукаку повезло. Перед игрой с «Челси» его почти не трогали, как, например, более глубокой зимой (за голевую импотенцию) или по осени (кричалка про длину прибора). Манчестерские журналисты переключились на отношения Моуринью с Погба. Там все интереснее: и цена, и статус, и аж рывок на скамейку запасных, а не кратковременные трудности с забитыми мячами.

Хотя Лукаку было за что хейтить. За три четверти сезона он ни разу не забил командам из первой восьмерки – то есть не только «Сити» с «Арсеналом» отоборонялись против бельгийца, но и, например, «Бёрнли». Если расширить радиус поражения, то выйдет, что у Ромелу всего один мяч против клубов из топ-10, и то в сентябре против «Саутгемптона». Это уже стыдно.

Ромелу Лукаку, «Манчестер Юнайтед»

«Знаю, что ожидания завышены, но я кайфую от этого, – говорил Лукаку в интервью The Independent. – Куча нападающих транжирит больше шансов, чем я, но про меня всегда говорят: «Ром, сделай то, Ром, сделай это». Это данность, которую я принял. В футболе такое случается, спокойно к этому отношусь». Эти слова Ромелу сказал еще в октябре, и давление на него обостряется с каждым большим матчем. Вернее, сразу после финального свистка и кадров грустно плетущегося к раздевалке здоровяка.

Конечно, на бельгийца влияет стиль игры «Юнайтед». На старте матча против «Челси» Лукаку сам создавал себе моменты, но такая манера никогда не принесет ему 20+ голов. Без партнеров страйкер практически беспомощен – для него важны люди, обслуживающие его передачами в штрафной и в удобных позициях. Моуринью велел игрокам «МЮ» сесть в оборону, а перекладина Мораты на первых минутах только укрепила его в правоте такой тактики – как в таких условиях проявить себя таранному форварду?

Жозе Моуринью, Ромелу Лукаку, «Манчестер Юнайтед»

О Лукаку вспомнили ближе к середине тайма: «Челси» не надеялся на непрерывность атаки все 90 минут, «синие» никогда так не играли, поэтому у Ромелу, конечно, были шансы, он знал об этом, помнил о них и терпеливо ждал. Но трагедия в том, что едва манкунианцы подняли голову и побежали в контратаку, Виллиан с Азаром придумали гол и перекрутили всю стратегию Особенного.

Лукаку еще в первом тайме хорошо ввинтился в штрафную и сделал то, что получалось в удачные отрезки сезона – не тратил кучу времени на обработку мяча, не пустил защитников к атаке и разобрался с ударом. Нападение «МЮ» наконец-то переехало на чужую треть поля и обеспечило нападающего работой. Схемы Моуринью отличаются от подхода Конте, у португальца форварды не проводят полматча в обороне, а еще полматча в прессинге, забивая в оставшееся время. Жозе верит в страйкеров и любовно работает с ними, поэтому у Ромелу были силы для новых голов.

Очень важно, что бельгиец не успокоился после забитого мяча. Шустрики вокруг него (Санчес и Марсьяль) были инертны и слабо доставляли передачи до наконечника атак, а Лукаку прямо горел и летел в нападение. Для него матч против бывшей команды вроде бы не был принципиальным, месть никогда не была для форварда главным чувством в жизни.

Легче Ромелу стало только с Лингардом. Второй бомбардир команды приложил к действиям «Юнайтед» на чужой трети дефибриллятор и в принципе сделал игру интереснее – после перерыва «Челси» будто согласился на ничью. У бельгийца стало намного больше моментов, и Джесси – их главный драйвер. Лукаку стал мобильнее и опаснее, потому что его смещения на фланги напрягали защитников чаще. Если раньше нападающему было не с кем обыграться, то связка с Лингардом приумножила потенциальную голевую мощь «Манчестера».

И вторая банка «МЮ» прилетела тоже из связки мощного форварда и юркого вингера. «Челси» был лучше по ожидаемым голам, но чаще выводил Азара с Виллианом на удары из-за штрафной, хозяева же подбирались к вратарской и искали шансы там. Моуринью грамотно сыграл на сильных сторонах тех парней, которые жгли на поле, и прятал тех, у кого были проблемы.

Лукаку затащил игру на «Олд Траффорд» на лютой мотивации, даже слоновий рывок на 93-й минуте произошел на каком-то всплеске адреналина, в рядовых встречах таких эпизодов просто не происходит. Ромелу наконец-то загорелся в большом матче с сильным соперником. Или другое объяснение: «Челси» стал той самой маленькой командой, с которой бельгийцу удобно. После вылета «синих» из топ-4 об этом думается намного чаще.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 2:1

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