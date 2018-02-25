Ромелу Лукаку впервые забил за «Манчестер Юнайтед» большому клубу. «Челси» стал первой мишенью

Ромелу Лукаку повезло. Перед игрой с «Челси» его почти не трогали, как, например, более глубокой зимой (за голевую импотенцию) или по осени (кричалка про длину прибора). Манчестерские журналисты переключились на отношения Моуринью с Погба. Там все интереснее: и цена, и статус, и аж рывок на скамейку запасных, а не кратковременные трудности с забитыми мячами.

Хотя Лукаку было за что хейтить. За три четверти сезона он ни разу не забил командам из первой восьмерки – то есть не только «Сити» с «Арсеналом» отоборонялись против бельгийца, но и, например, «Бёрнли». Если расширить радиус поражения, то выйдет, что у Ромелу всего один мяч против клубов из топ-10, и то в сентябре против «Саутгемптона». Это уже стыдно.

«Знаю, что ожидания завышены, но я кайфую от этого, – говорил Лукаку в интервью The Independent. – Куча нападающих транжирит больше шансов, чем я, но про меня всегда говорят: «Ром, сделай то, Ром, сделай это». Это данность, которую я принял. В футболе такое случается, спокойно к этому отношусь». Эти слова Ромелу сказал еще в октябре, и давление на него обостряется с каждым большим матчем. Вернее, сразу после финального свистка и кадров грустно плетущегося к раздевалке здоровяка.

Конечно, на бельгийца влияет стиль игры «Юнайтед». На старте матча против «Челси» Лукаку сам создавал себе моменты, но такая манера никогда не принесет ему 20+ голов. Без партнеров страйкер практически беспомощен – для него важны люди, обслуживающие его передачами в штрафной и в удобных позициях. Моуринью велел игрокам «МЮ» сесть в оборону, а перекладина Мораты на первых минутах только укрепила его в правоте такой тактики – как в таких условиях проявить себя таранному форварду?

О Лукаку вспомнили ближе к середине тайма: «Челси» не надеялся на непрерывность атаки все 90 минут, «синие» никогда так не играли, поэтому у Ромелу, конечно, были шансы, он знал об этом, помнил о них и терпеливо ждал. Но трагедия в том, что едва манкунианцы подняли голову и побежали в контратаку, Виллиан с Азаром придумали гол и перекрутили всю стратегию Особенного.

Лукаку еще в первом тайме хорошо ввинтился в штрафную и сделал то, что получалось в удачные отрезки сезона – не тратил кучу времени на обработку мяча, не пустил защитников к атаке и разобрался с ударом. Нападение «МЮ» наконец-то переехало на чужую треть поля и обеспечило нападающего работой. Схемы Моуринью отличаются от подхода Конте, у португальца форварды не проводят полматча в обороне, а еще полматча в прессинге, забивая в оставшееся время. Жозе верит в страйкеров и любовно работает с ними, поэтому у Ромелу были силы для новых голов.

Очень важно, что бельгиец не успокоился после забитого мяча. Шустрики вокруг него (Санчес и Марсьяль) были инертны и слабо доставляли передачи до наконечника атак, а Лукаку прямо горел и летел в нападение. Для него матч против бывшей команды вроде бы не был принципиальным, месть никогда не была для форварда главным чувством в жизни.

Легче Ромелу стало только с Лингардом. Второй бомбардир команды приложил к действиям «Юнайтед» на чужой трети дефибриллятор и в принципе сделал игру интереснее – после перерыва «Челси» будто согласился на ничью. У бельгийца стало намного больше моментов, и Джесси – их главный драйвер. Лукаку стал мобильнее и опаснее, потому что его смещения на фланги напрягали защитников чаще. Если раньше нападающему было не с кем обыграться, то связка с Лингардом приумножила потенциальную голевую мощь «Манчестера».

И вторая банка «МЮ» прилетела тоже из связки мощного форварда и юркого вингера. «Челси» был лучше по ожидаемым голам, но чаще выводил Азара с Виллианом на удары из-за штрафной, хозяева же подбирались к вратарской и искали шансы там. Моуринью грамотно сыграл на сильных сторонах тех парней, которые жгли на поле, и прятал тех, у кого были проблемы.

Лукаку затащил игру на «Олд Траффорд» на лютой мотивации, даже слоновий рывок на 93-й минуте произошел на каком-то всплеске адреналина, в рядовых встречах таких эпизодов просто не происходит. Ромелу наконец-то загорелся в большом матче с сильным соперником. Или другое объяснение: «Челси» стал той самой маленькой командой, с которой бельгийцу удобно. После вылета «синих» из топ-4 об этом думается намного чаще.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 2:1

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