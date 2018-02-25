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3 крутых голища матча «МЮ» – «Челси», которыми Жозе Моуринью будет троллить Антонио Конте

3 крутых голища матча «МЮ» – «Челси», которыми Моуринью будет троллить Конте
Eurosport

41 мин. назад

Манкунианцы ликуют.

«Манчестер Юнайтед» обыграл на «Олд Траффорд» «Челси» со счетом 2:1. Команде Жозе Моуринью пришлось проявить характер.

На 32-й минуте «МЮ» не справился с разящей контратакой «Челси». Виллиан перехватил мяч у своей штрафной, отдал его Эдену Азару, добежал до штрафной манкунианцев, получил обратный пас и пробил Давида де Хеа.

Спустя 7 минут хозяева отыгрались. Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль с боем продрались сквозь оборону «Челси», и бельгиец забил 13-й гол в сезоне.

Развязка произошла на 75-й минуте. Лукаку обыграл на фланге двух защитников и навесил на Джесси Лингарда, который вовремя освободился от опеки.

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