3 крутых голища матча «МЮ» – «Челси», которыми Жозе Моуринью будет троллить Антонио Конте

«Манчестер Юнайтед» обыграл на «Олд Траффорд» «Челси» со счетом 2:1. Команде Жозе Моуринью пришлось проявить характер.

На 32-й минуте «МЮ» не справился с разящей контратакой «Челси». Виллиан перехватил мяч у своей штрафной, отдал его Эдену Азару, добежал до штрафной манкунианцев, получил обратный пас и пробил Давида де Хеа.

Спустя 7 минут хозяева отыгрались. Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль с боем продрались сквозь оборону «Челси», и бельгиец забил 13-й гол в сезоне.

Развязка произошла на 75-й минуте. Лукаку обыграл на фланге двух защитников и навесил на Джесси Лингарда, который вовремя освободился от опеки.

«МЮ» по-прежнему идет вторым, «Челси» опустился на пятую строчку. У «синих» есть еще 10 туров, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube