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Игрок «Тоттенхэма» Деле Алли опять упал в штрафной. По видео сразу понятно, симулировал он или нет

Алли опять упал в штрафной. По видео сразу понятно, симулировал он или нет
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

Главный талант Англии хуже всех стоит на ногах.

«Тоттенхэм» вырвал победу на последних минутах матча против «Кристал Пэлас» (1:0). Победный мяч забил на 88-й минуте Харри Кейн. В конце игры споры вызвал эпизод с падением в штрафной «орлов» полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Игрок сборной Англии отклеился от защитника и нырнул в штрафную. Судья не дал ни пенальти, ни предупредил игрока. Хотя тут все очевидно, конечно.

  • Начиная с сезона-2015/16 Деле Алли отхватил за симуляцию три предупреждения, закрепившись в статусе главного драматического актера чемпионата.
  • После 28 туров «Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ.

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