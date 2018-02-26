Игрок «Тоттенхэма» Деле Алли опять упал в штрафной. По видео сразу понятно, симулировал он или нет

«Тоттенхэм» вырвал победу на последних минутах матча против «Кристал Пэлас» (1:0). Победный мяч забил на 88-й минуте Харри Кейн. В конце игры споры вызвал эпизод с падением в штрафной «орлов» полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Игрок сборной Англии отклеился от защитника и нырнул в штрафную. Судья не дал ни пенальти, ни предупредил игрока. Хотя тут все очевидно, конечно.

Начиная с сезона-2015/16 Деле Алли отхватил за симуляцию три предупреждения, закрепившись в статусе главного драматического актера чемпионата.

После 28 туров «Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ.

Инстаграм для самых спортивных