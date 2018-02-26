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«У тебя есть три выходных». Неманья Матич слил содержание мотивационной записки Жозе Моуринью
Интересно, почему он не показал ее Виллиану?
В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил на своем поле «Челси» – 2:1.
Во время игры главный тренер хозяев Жозе Моуринью передал полузащитнику Неманье Матичу записку, содержание которой серб раскрыл в инстаграме.
«У тебя есть три выходных», – написал Жозе Матичу, и тот доиграл матч на высшем уровне. Еще бы – такая мотивация.
- «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, «Челси» – пятое.
- Матич принял участие во всех 28 играх АПЛ сезона-2017/18.
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