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«У тебя есть три выходных». Неманья Матич слил содержание мотивационной записки Жозе Моуринью

«У тебя есть три выходных». Матич слил содержание мотивационной записки Моуринью
Eurosport

1 час назадОбновлено 47 мин. назад

Интересно, почему он не показал ее Виллиану?

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил на своем поле «Челси» – 2:1.

Во время игры главный тренер хозяев Жозе Моуринью передал полузащитнику Неманье Матичу записку, содержание которой серб раскрыл в инстаграме.

«У тебя есть три выходных», – написал Жозе Матичу, и тот доиграл матч на высшем уровне. Еще бы – такая мотивация.

  • «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, «Челси» – пятое.
  • Матич принял участие во всех 28 играх АПЛ сезона-2017/18.

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