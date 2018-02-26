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Daily Mirror: «Барселона» поспорит с «МЮ» за защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда
Бельгиец точно не останется без клуба.
«Барселона» планирует воспользоваться тяжелыми переговорами о новом контракте между «Тоттенхэмом» и защитником Тоби Алдервейрелдом и купить футболиста.
По данным Daily Mirror, помимо каталонцев на Тоби претендует «Манчестер Юнайтед», но президент «шпор» Даниэль Леви не будет продавать игрока конкуренту по Премьер-лиге.
- В контракте Алдервейрелда есть опция, по которой летом 2019 года его контракт можно будет выкупить всего за 28 млн евро.
- На счету бельгийца 0 голов, 0 ассистов и 3 желтые карточки в 10 матчах АПЛ сезона-2017/18.
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