Daily Mirror: «Барселона» поспорит с «МЮ» за защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда

«Барселона» планирует воспользоваться тяжелыми переговорами о новом контракте между «Тоттенхэмом» и защитником Тоби Алдервейрелдом и купить футболиста.

По данным Daily Mirror, помимо каталонцев на Тоби претендует «Манчестер Юнайтед», но президент «шпор» Даниэль Леви не будет продавать игрока конкуренту по Премьер-лиге.

В контракте Алдервейрелда есть опция, по которой летом 2019 года его контракт можно будет выкупить всего за 28 млн евро.

На счету бельгийца 0 голов, 0 ассистов и 3 желтые карточки в 10 матчах АПЛ сезона-2017/18.

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