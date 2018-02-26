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«Арсенал» ужасен. В случае поражения от «Сити» клуб потеряет шансы на победу в АПЛ уже в марте

«Арсенал» ужасен. В случае поражения от «Сити» клуб потеряет шансы на победу в АПЛ уже в марте
Eurosport

49 мин. назад

Брейкинг ньюс!

1 марта «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги.

Если «Арсенал» проиграет, он потеряет даже теоретические шансы выиграть АПЛ в этом году. В 10 оставшихся матчах «канониры» смогут набрать 30 очков, что в сумме с нынешним показателем команды (45) составит 75 баллов.

«Сити», одержав победу на «Эмирейтс», наберет те самые 75 очков и станет недосягаем для «Арсенала».

  • В финале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.
  • «Канониры» занимают 6 место в АПЛ и рискуют по ее итогам второй год подряд не попасть в Лигу чемпионов.

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