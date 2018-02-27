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Кейн принес «Тоттенхэму» 14 очков в сезоне-2017/18, «Ливерпуль» без Салаха не добрал бы 13 баллов

Кейн принес «Тоттенхэму» 14 очков в сезоне-2017/18, «Ливерпуль» без Салаха не добрал бы 13 баллов
Eurosport

48 мин. назад

О влиянии лидеров на результат говорит статистика.

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн лично заработал для своей команды 14 очков – это лучший результат в АПЛ-2017/18. Следом за Кейном идет Мохамед Салах – его голы принесли «Ливерпулю» 13 очков.

Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро заработали 11 и 7 очков соответственно для «Манчестер Сити», Ромелу Лукаку – 8 очков для «Манчестер Юнайтед». Результативные действия Садио Мане добавили в копилку «Ливерпуля» 7 баллов.

Без голов Кейна «Тоттенхэм» опустился бы на пятое место, а «Ливерпуль» без голов Салаха и Мане – на шестое.

  • Всего Кейн заколотил за «Тоттенхэм» 24 гола, Салах – 23 за «Ливерпуль».
  • Мане забил 7 голов в АПЛ. Каждый точный страйк камерунца приносил команде Юргена Клоппа очко.

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