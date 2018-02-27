Getty Images

The Times: АПЛ введет зимний перерыв со следующего сезона, но Boxing Day останется

The Times: АПЛ введет зимний перерыв со следующего сезона, но Boxing Day останется
Eurosport

15 мин. назад

Паузу назначили на начало февраля.

В Англии пришли к выводу, что отсутствие зимнего перерыва плохо сказывается на результатах сборной и показателях клубов в еврокубках. В связи с этим со следующего сезона FA ввела зимний перерыв во всех лигах.

Дополнительное окно появится благодаря смещению всех матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели, что позволит создать паузу приблизительно в две недели в начале февраля, пишет The Times. При этом матчи еврокубков стартуют в середине февраля, и командам как-то будет нужно набрать форму.

  • Руководству АПЛ заплатит неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.
  • Инициативу о зимней паузе давно поддержали большинство тренеров АПЛ, которые пожаловались на слишком плотный график и обилие травм у игроков в фестивальный период.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В заголовке не помещается вся жесть матча «Рейнджерс» – «Детройт», так что кликай и смотри все сам

02:31
Популярные видео
Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане
7 631 просмотровВчера в 19:30
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
4 944 просмотровВчера в 17:47
А еще вам может понравиться