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The Times: АПЛ введет зимний перерыв со следующего сезона, но Boxing Day останется
Паузу назначили на начало февраля.
В Англии пришли к выводу, что отсутствие зимнего перерыва плохо сказывается на результатах сборной и показателях клубов в еврокубках. В связи с этим со следующего сезона FA ввела зимний перерыв во всех лигах.
Дополнительное окно появится благодаря смещению всех матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели, что позволит создать паузу приблизительно в две недели в начале февраля, пишет The Times. При этом матчи еврокубков стартуют в середине февраля, и командам как-то будет нужно набрать форму.
- Руководству АПЛ заплатит неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.
- Инициативу о зимней паузе давно поддержали большинство тренеров АПЛ, которые пожаловались на слишком плотный график и обилие травм у игроков в фестивальный период.
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