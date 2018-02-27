Форвард «МЮ» Ромелу Лукаку насмотрелся НБА и предложил АПЛ ввести Матч всех звезд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку обратился к Ассоциации футбола Англии с заманчивым предложением. Бельгийский нападающий считает интересным проведение в Англии Матча всех звезд.

«Есть идея... В НБА проводится Матч всех звезд. Почему бы нам не провести такой же в АПЛ? Север против Юга, фанаты будут голосовать. Что думаете, FA?» – написал Лукаку в твиттере.

Летом «МЮ» заплатил за 24-летнего Лукаку 85 млн евро.

В этом сезоне Ромелу забил всего один мяч в ворота команд из первой шестерки в 13 матчах. Вряд ли бы он попал на Матч всех звезд.

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