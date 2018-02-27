Daily Mail: «Челси» предложит Эдену Азару новый контракт на 340 тысяч евро в неделю

Руководство «Челси» отреагировало на слухи о возможном уходе Азара в «Реал». Чтобы удержать лидера, лондонский клуб готов повысить зарплату игрока до 340 тысяч евро в неделю, сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение Азара с «синими» истекает летом 2020 года. По нему бельгиец зарабатывает на 110 тысяч меньше предложенной суммы.

Тренер «Реала» Зинедин Зидан – большой поклонник таланта Азара. Если француз сохранит пост главного тренера, то летом сделает Эдена главной трансферной целью. На выбор бельгийца также может повлиять итоговое место «Челси» в АПЛ.

В АПЛ-2017/18 на счету Азара 11 голов и 3 ассиста.

В недавнем интервью Telefoot бельгиец заявил, что его все устраивает в «Челси».

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