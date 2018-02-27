Getty Images

Daily Mail: «Челси» предложит Эдену Азару новый контракт на 340 тысяч евро в неделю

Daily Mail: «Челси» предложит Азару новый контракт на 340 тысяч евро в неделю
Eurosport

22 мин. назад

Лондонцы хотят любой ценой удержать бельгийца.

Руководство «Челси» отреагировало на слухи о возможном уходе Азара в «Реал». Чтобы удержать лидера, лондонский клуб готов повысить зарплату игрока до 340 тысяч евро в неделю, сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение Азара с «синими» истекает летом 2020 года. По нему бельгиец зарабатывает на 110 тысяч меньше предложенной суммы.

Тренер «Реала» Зинедин Зидан – большой поклонник таланта Азара. Если француз сохранит пост главного тренера, то летом сделает Эдена главной трансферной целью. На выбор бельгийца также может повлиять итоговое место «Челси» в АПЛ.

  • В АПЛ-2017/18 на счету Азара 11 голов и 3 ассиста.
  • В недавнем интервью Telefoot бельгиец заявил, что его все устраивает в «Челси».

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №1: общая теория

01:24
Популярные видео
В заголовке не помещается вся жесть матча «Рейнджерс» – «Детройт», так что кликай и смотри все сам
5 201 просмотровВчера в 12:49
Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане
7 703 просмотровВчера в 19:30
А еще вам может понравиться