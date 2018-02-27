Усэйн Болт все-таки сыграет в футбол на «Олд Траффорд». Правда, в благотворительном матче

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт станет капитаном команды знаменитостей в рамках ежегодного благотворительного матча Soccer Aid. Его друзьям будет противостоять команда футбольных легенд Англии.

Встреча пройдет под эгидой ЮНИСЕФ 10 июня на стадионе «Олд Траффорд», за четыре дня до старта ЧМ-2018, информирует The Mirror. Капитаном второй команды выступит певец Робби Уильямс.

Ранее Болт писал о своем новом футбольном клубе. Возможно, он имел ввиду этот матч, а контракт с клубом из ЮАР.

Матч Soccer Aid проводится с 2006 года и собрали за это время 24 миллиона фунтов.

Болт выйдет на игру в майке с номером 9,58 – время мирового рекорда, установленного Усэйном.

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