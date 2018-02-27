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Форвард, за которого «Тоттенхэм» в 2016-м предлагал 29 миллионов евро, не забивает ровно 2 года

Форвард, за которого «Тоттенхэм» в 2016-м предлагал 29 миллионов евро, не забивает ровно 2 года
Eurosport

1 час назад

У Сейдо Берахино что-то сломалось.

27 февраля юбилей у Сейдо Берахино – он не забивает уже два года. Последний раз 24-летний нападающий отличился 27 февраля 2016 года. С тех пор он провел 42 матча (2324 минуты), нанес 55 ударов по воротам (20 в створ) и не реализовал три пенальти.

В марте 2016-го Берахино стал героем скандала: он очень хотел покинуть «ВБА» и угрожал клубу бойкотом. «Тоттенхэм» предлагал за игрока 29 млн евро, но обломался – оказалось, это к лучшему. Позже «дрозды» уступили игрока за 14 млн.

  • Здесь можно зарядить на гол бедняги Берахино.
  • За 2 года цена Сейдо на Transfermarkt упала с 15 до 10 млн евро.
  • Сейчас Берахино терпит «Сток».

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