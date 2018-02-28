«Он в одном ряду с Марадоной и Роналдиньо». Гений «Тоттенхэма», но не Харри Кейн

Для человека, который забил всего один мяч в АПЛ за последние полтора сезона и впервые сыграл в плей-офф ЛЧ, Дембеле получает недетский объем похвалы этой зимой. Бывший капитан «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что Мусса привносит в игру «шпор» характер, экс-коуч «Ливерпуля» Грэм Сунесс вообще назвал его лучшим в «Тоттенхэме».

Чтобы подтвердить мысль и набрать союзников, Сунесс предложил журналистам узнать мнение тех, кто играет с Дембеле за один клуб. Несмотря на бесконечные голы Кейна, креатив Эриксена и проблески гениальности от Алли, партнеры в один голос кричат: Мусса действительно лидер «Тоттенхэма».

Маурисио Почеттино тоже в числе счастливчиков, которые наблюдают за Дембеле каждый день. Но если игроки просто перечисляют сильные качества Муссы, то коуч уже сравнивает его с легендами. «Я и раньше называл его гением, но теперь могу поставить в один ряд с Марадоной, Роналдиньо и Джей-Джеем Окочей. На мой взгляд, Мусса обладает одним из самых невероятных талантов в истории футбола», – раскручивает красноречие Поч.

В словах Маурисио полно субъективности, но в какой-то степени Дембеле – уникальный парень. Главный отличительный навык Муссы – он примагничивает мяч к себе. Большинство игроков делают это либо за счет отбора, либо за счет дриблинга – бельгиец вывел на невероятный уровень сразу оба скилла.

Умение укрыть мяч особенно полезно в эпоху прессинга. АПЛ примерно на треть состоит из команд, которые умеют прессинговать, но на спокойствии Дембеле это никак не сказывается. Среди полузащитников, сделавших минимум 40 обводок в этом сезоне, Дембеле имеет самый высокий процент успешных попыток дриблинга – 88%.

Алли связывает убойную статистику с пониманием, как управлять собственным телом. Аналогичный аргумент приводит Бобби Замора, бывший партнер Муссы по «Фулхэму»: «Он не отдавал мяч даже на тренировках. Я бы не сказал, что он особенно быстр, но у него хорошее равновесие и очень сильное тело. Он обладает низким центром тяжести и включает свои очень мощные бедра».

Так же здорово Дембеле использует тело в игре без мяча. Он – единственный игрок за последние три сезона АПЛ, занимающий место в двадцатке лучших как в дриблинге, так и в отборе. Более того, с момента переезда в Англию Мусса 528 раз лишил соперника мяча – по этому показателю полузащитник «шпор» уступает лишь Лейве, Сабалете и Барри.

В обоих случаях Дембеле применяет запретное оружие: Мусса выставляет руку перед соперником, чтоб тот банально не добрался до мяча. Если рефери продолжает игру, бельгиец получает сразу два преимущества: игрок, пытавшийся его обвести, остается без пространства для прохода вперед; игрок, пытавшийся отнять у него мяч, нарывается на дополнительный барьер.

Когда Дембеле все-таки расстается с мячом, он почти всегда доводит его до партнера. В этом сезоне точность пасов Муссы – 92,6%. Акцент «шпор» на владении не объясняет такой показатель: в «Фулхэме» бельгиец выбивал 89,9%, хотя команда едва дотягивала до статуса середняка Премьер-лиги.

Любопытно, что результаты Дембеле никак не зависят от уровня сопротивления. Центральные защитники и опорники набивают приличную стату за счет передач поперек на своей половине – Мусса блистает на любом участке поля. 91,3% его пасов на чужой половине подхватывают одноклубники – это первое место среди полузащитников АПЛ.

Согласно легенде, такой технике Дембеле обязан детскому тренеру, который заставлял парней чуть ли не заводить мяч в ворота. Бывший коуч «шпор» Тим Шервуд вспоминал, как земляки Муссы по сборной Бельгии умирали со смеху, когда новые партнеры по «Тоттенхэму» долго не могли отобрать у него мяч. «Есть игроки, которые заставляют тебя нервничать, получая мяч на своей половине. Когда мяч получал Дембеле, я всегда был спокоен», – уточнил Шервуд.

Неслучайно, что космическая форма «шпор» в январе-феврале (победы над «Арсеналом» и «МЮ», гостевые ничьи с «Ливерпулем» и «Ювентусом») совпала с возвращением прежнего Дембеле. Решив проблемы со здоровьем (травмы – один из главных минусов игрока), Мусса впервые за год вышел на пять матчей АПЛ подряд.

Выезд в Турин позволил Дембеле, наконец, обратить внимание попсовой публики. Мусса выкатил показатели, опережающие его средние по сезону: 95% точных передач (по сезону – 92%), 7 успешных обводок (2,2) и 4 отбора (1,4). Ни один игрок «Ювентуса» не сделал больше 10 передач на чужой половине – Дембеле выдал 73.

После матча La Gazzetta dello Sport написала, что Дембеле – один из самых незаменимых игроков Почеттино. Питер Крауч в колонке для Daily Mail вообще сожалел, что так и не поиграл с бельгийцем – нападающий покинул «Тоттенхэм» за год до перехода Дембеле.

Травмы, слабая результативность и статус «шпор» – три главные причины, почему Дембеле до сих пор не получил широкого признания. Зато в курсе его уникальных качеств сами игроки: Димитар Бербатов согласился на переход в «Фулхэм», только получив гарантии, что Мусса останется в клубе. «Дачники» прокатили великого болгарина (Дембеле все-таки смылся в «Тоттенхэм»), но история весьма показательна.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Гюндоган заново научился ходить и бегать. Теперь он покоряет Лигу чемпионов вместе с «Сити»

Венгер не считал Кубок Лиги за трофей, но теперь это последний шанс спасти сезон

Лучший спортивный телеграм