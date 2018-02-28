Игрок «Брайтона» выкатил идеальный ассист под удар электронному Забиваке

34-летний форвард «Брайтона» Гленн Мюррей стал автором победного дубля в ворота «Суонси» (4:1), но самый эффектный момент матча с его участием не имел никакого отношения к голам.

Во втором тайме Мюррей не попал в створ ворот, мяч отлетел к рекламному щиту, на котором тут же возник бьющий Забивака.

Мюррей провел 26 матчей в чемпионате Англии-2017/18 и забил 10 мячей.

«Брайтон» занимает 12-е место в Премьер-лиге.

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