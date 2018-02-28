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Гари Невилл: «Де Хеа – единственный игрок мирового класса в «МЮ»

Невилл: «Де Хеа – единственный игрок мирового класса в «МЮ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 12 мин. назад

Алексис Санчес и Поль Погба не котируются.

Легендарный защитник «МЮ» Гари Невилл раскритиковал команду Жозе Моуринью.

«Де Хеа – единственный футболист мирового класса в «МЮ». Может, кто-то назовет еще и Санчеса, но даже в лучшей форме Алексис не подберется к Давиду. В новой команде он пока не демонстрирует лучшей игры, хотя в последние 5-6 лет он показывает высокий уровень.

Антонио Валенсия – еще один игрок, который отлично выступает. Тут можно спорить, является ли он футболистом мирового класса, но последние сезоны в его исполнение были превосходными.

Моуринью все еще не определился, как одновременно использовать Лукаку, Санчеса, Рэшфорда и Марсьяля. Непонятно, кто будет играть в атаке справа. Там был Марсьяль, пару матчей провел Алексис. Но оба смотрелись там не идеально.

Все эти парня хотят быть в центре нападения. Интересно наблюдать, как они располагаются на поле. Они должны доказать, что могут выступить вместе», – цитирует Невилла Goal.

  • Поль Погба – самый дорогой игрок «МЮ» по версии Transfermarkt. Он стоит 90 млн евро. Здесь можно зарядить на футбол и поднять больше.
  • Де Хеа идет лишь пятым в этом списке: испанец стоит 50 млн и проигрывает Погба, Лукаку, Алексису и Марсьялю.

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